Sri Lanka’da protestoculara müdahale: 1 ölü, 12 yaralı
Sri Lanka’da göstericilere gerçek mermiyle müdahale etmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi ise yaralandı.
Sri Lanka’da ekonomik kriz nedeniyle gıda fiyatlarında meydana gelen artış, temel ihtiyaçların karşılanamaması, akaryakıt sıkıntısı ve elektrik kesintilerine karşı başlayan protestolar haftalardır devam ediyor.
Sri Lanka’da polisin ekonomik kriz nedeniyle hükümeti protesto eden göstericilere gerçek mermiyle müdahale etmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi ise yaralandı.
Dün akşam saatlerinde Rambukkana kasabasında düzenlenen gösterilerde polis ve göstericiler arasında çatışma çıktı. Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, polisin protestocuları dağıtmak için gerçi mermi kullanması sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği, 2’sinin durumu ağır olmak üzere 12 kişinin ise yaralandığı belirtildi.
PROTESTOCULAR DEVLET BAŞKANININ İSTİFASINI İSTİYOR
Polis sözcüsü Nalin Thalduwa yaptığı açıklamada, polisin göstericilerden saatlerce kapattıkları demiryolu hattından ayrılmalarını istemesinin ardından arbede çıktığını ifade etti.
Thalduwa, polisin durumu kontrol altına almak için göstericilere ateş açtığını belirterek, polise taş ve farklı nesneler fırlatan göstericileri dağıtmak için gerçek mermi ve göz yaşartıcı gaz kullandığını söyledi. Thalduwa ayrıca, çıkan olaylarda birkaç polisin de yaralandığını ve hastaneye kaldırıldığını ifade etti.
Protestocular, ekonomiyi iyi yönetemediği gerekçesiyle Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa’nın istifasını talep ediyor. Rajapaksa ise istifa etmeyi reddediyor.
Video Haberler
- Dükkanından 65 cep telefonu çalındı
- Zirai don Mersin’i vurdu
- Cezaevi aracına bombalı tuzak
- Sahte evrakla 'oturma izni' düzenleyenlere operasyon
- İnsanların 'hayvan sevgisini' suistimal etti
- Hamama giren turistin cüzdanı çalındı
- Flamingolar Eber Gölü'ne renk kattı
- Çekmeköy'de korkunç kaza: 1 ölü, 1 yaralı
- Kazı Kazan'la 2 milyon TL kazandı
- Kumar baskınında 'asit' ayrıntısı
En Çok Okunan Haberler
-
- İmparatorluk kapısı tahrip edilmişti
- Irpin ve Buça’da sivillerin defin işlemleri devam ediyor
- Zirai don yüzünden Adana karpuzunda hasat gecikecek
- Cannes Film Festivali'nin afişinde 'The Truman Show' var
- Tatil sezonu öncesi 'kiralık yazlık ve villa' uyarısı
- Savcılıktan İmamoğlu hakkında hapis talebi
- 'Konuyu kapatmayacağım'
- Postmodern Jukebox 30 Haziran’da İstanbul’da
- SMA: Belirtileri neler, tedavisi var mı?
- Norveç'ten 'Türkiye'de İnanç Özgürlüğü Raporu'