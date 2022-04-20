Sri Lanka’da protestoculara müdahale: 1 ölü, 12 yaralı

20 Nisan 2022 Çarşamba, 11:00

Sri Lanka’da ekonomik kriz nedeniyle gıda fiyatlarında meydana gelen artış, temel ihtiyaçların karşılanamaması, akaryakıt sıkıntısı ve elektrik kesintilerine karşı başlayan protestolar haftalardır devam ediyor.

Sri Lanka’da polisin ekonomik kriz nedeniyle hükümeti protesto eden göstericilere gerçek mermiyle müdahale etmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi ise yaralandı.



Dün akşam saatlerinde Rambukkana kasabasında düzenlenen gösterilerde polis ve göstericiler arasında çatışma çıktı. Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, polisin protestocuları dağıtmak için gerçi mermi kullanması sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği, 2’sinin durumu ağır olmak üzere 12 kişinin ise yaralandığı belirtildi.

PROTESTOCULAR DEVLET BAŞKANININ İSTİFASINI İSTİYOR

Polis sözcüsü Nalin Thalduwa yaptığı açıklamada, polisin göstericilerden saatlerce kapattıkları demiryolu hattından ayrılmalarını istemesinin ardından arbede çıktığını ifade etti.

Thalduwa, polisin durumu kontrol altına almak için göstericilere ateş açtığını belirterek, polise taş ve farklı nesneler fırlatan göstericileri dağıtmak için gerçek mermi ve göz yaşartıcı gaz kullandığını söyledi. Thalduwa ayrıca, çıkan olaylarda birkaç polisin de yaralandığını ve hastaneye kaldırıldığını ifade etti.

Protestocular, ekonomiyi iyi yönetemediği gerekçesiyle Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa’nın istifasını talep ediyor. Rajapaksa ise istifa etmeyi reddediyor.

