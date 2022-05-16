Sri Lanka'da şiddet olayları: 230 gözaltı
Sri Lanka'da şiddet olaylarında 230 kişi gözaltına alındı.
Tarihinin en büyük ekonomik krizi ile karşı karşıya olan Sri Lanka’da Mart sonunda başlayan protestolar giderek şiddetini artırdı.
Sri Lanka Polis Sözcüsü Nalin Thalduwa, şiddet olayları nedeniyle polis karakollarından devriyeleri artırmalarının, araç ve kimlik kontrollerine devam etmelerinin istendiğini belirtti.
Nalin Thalduwa, geçen hafta yaşanan şiddet olaylarında 230 kişinin gözaltına alındığını kaydetti.
Sri Lankalıların Budizm'in kurucusu Buda’nın doğumu, ölümü ve aydınlanmasına işaret eden Vesak Günü kutlamaları için dün ülke çapında sokağa çıkma yasağı tamamen kaldırıldı.
PROTESTO OLAYLARI
9 Mayıs'ta Başbakanlık Ofisi'nin çevresinde toplanan göstericiler ile hükümet yanlıları arasında arbede yaşanmış, Kolombo’da askeri birlikler göreve çağrılmıştı.
Muhalefetin artan baskısı sonrası Başbakan Mahinda Rajapaksa istifa etmişti. Başbakanın istifası nedeniyle kabine otomatik olarak feshedilmişti.
Şiddet olayları sonrası ülke çapında sokağa çıkma yasağı ilan edilmiş, hükümet, protestolar sırasında kamu malına veya başkalarına zarar veren herkese ateş açılması talimatı vermişti.
Ülke çapına yayılan protestolarda şu ana kadar aralarında iktidar partisi milletvekili ve 2 polisin de bulunduğu 8 kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 250 kişi yaralandı.
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