Sri Lanka’da yeni kabine atandı

18 Nisan 2022 Pazartesi, 11:20

Ekonomik krizle boğuşan ve hükümet karşıtı gösterilerin yaşandığı Sri Lanka'da 26 bakan istifa etmişti. Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa tarafından yeni kabine oluşturuldu.

Sri Lanka Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa’nın yeni kabineyi atadığı bildirildi. Yeni kabine 17 üyeden oluşuyor. Kabinede, Devlet Başkanı Rajapaksa’nın kardeşi ve Başbakan Mahinda Rajapaksa dışında Rajapaksa ailesinden kimse bulunmuyor.

MUHALEFET 'BİRLİK HÜKÜMETİ' TEKLİFİNİ REDDETTİ

Devlet Başkanı Rajapaksa, ülkedeki siyasi krizin üstesinden gelmek için muhalefet partilerine 'birlik hükümeti kurma' çağrısı yapmış ancak bu çağrı, muhaliflerce reddedilmişti.

Birleşik Halk Cephesi Partisinin (SJB) üst düzey yetkilisi, Sri Lanka halkının Gotabaya'nın ve tüm Rajapaksa ailesinin gitmesini istediğini, bu yüzden halk iradesine karşı gelmeyeceklerini ve 'yozlaşmışlar' ile aynı safta yer almayacaklarını belirtmişti.

HÜKÜMET KARŞITI PROTESTOLAR

Ülkedeki ekonomik krizi protesto eden göstericiler, 31 Mart'ta Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa'nın konutu yakınlarında toplanmaya başlamıştı. "Diktatör Gota" sloganları atarak Rajapaksa'yı istifaya davet eden göstericilere polis, müdahale etmişti. Göstericiler ve polis arasında çıkan arbedede 24 polis memuru, çok sayıda sivil yaralanmış ve 54 kişi gözaltına alınmıştı.

Devlet Başkanı Rajapaksa, gösterileri 'terör eylemi' olarak nitelendirmiş ve yaşananlardan 'aşırılıkçı güçleri' sorumlu tutmuştu.