Sri Lanka’daki protesto bilançosu: 1 kişi öldü, 84 kişi yaralandı
Sri Lanka’da protestolarda 1 kişinin hayatını kaybettiği, 84 kişinin ise yaralandığı açıklandı.
Sri Lanka Başbakanı Ranil Wickremesinghe’nin geçtiğimiz günlerde ülke ekonomisinin çöktüğünü açıklamasının ardından başlayan protestolar, ülkeden ayrılan Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa’nın yerine Wickremesinghe’nin geçici olarak getirilmesiyle yeniden patlak verdi.
Öfkeli kalabalığın dün Başbakanlık ofisini bastığı gösterilerde 1 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.
Polisin, şişe ve yabancı madde atan eylemcilere gazla müdahale etmesi sonucu 26 yaşındaki bir erkeğin nefes darlığı nedeniyle hayatını kaybettiği kaydedildi.
Yetkililer protestolarda 84 kişinin de yaralandığını belirtti.
Öte yandan hükümet tarafından dün yayınlanan bildiride, "13 Temmuz 2022 saat 12.00 ile 14 Temmuz 2022 saat 05.00 saatleri arasında hiç kimse yolda, demiryolunda, halka açık parkta, halka açık dinlenme alanında veya diğer halka açık yerlerde veya bu tür alanlarda bulunamaz" denilerek sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.
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