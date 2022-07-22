Sri Lanka'nın yeni Başbakan belli oldu: Dinesh Gunawardena göreve geldi
Sri Lanka'da yeni Başbakan Dinesh Gunawardena oldu.
Sri Lanka'da dün yemin ederek göreve başlayan Devlet Başkanı Ranil Wickremesinghe, önceki kabinelerde çeşitli bakanlık görevleri üstlenen Dinesh Gunawardena'yı başbakanlığa atadı.
Parlamentoda önceki gün milletvekilleri tarafından yapılan oylamada devlet başkanı seçilen Wickremesinghe, ülkenin yeni başbakanını belirledi.
Wickremesinghe, ülkenin eski Su Temini ve Drenaj, Eğitim ve Dışişleri Bakanı olan Gunawardena'yı başbakanlık görevine getirdi.
Devlet Başkanı Wickremesinghe'nin okul arkadaşı olan 73 yaşındaki Gunawardena, parlamentoda düzenlenen yemin töreninin ardından resmen görevine başladı.
PROTESTOCULAR GÖZALTINA ALINDI
Başkent Kolombo'da güvenlik güçleri, ülkedeki hükümet karşıtı protestoların neredeyse merkezi haline gelen alana müdahale etti.
Asker ve polislerden oluşan güvenlik güçleri, devlet başkanlığı sarayı yakınlarında göstericilerin 104 gündür çadırlar kurarak protestolarını sürdürdükleri alana gece saatlerinde otobüs ve kamyonlarla geldi.
Alana giden yolları kapatan güvenlik güçleri, protestocuların çadırlarını söktü ve pankartları kaldırdı. Güvenlik güçleri, birkaç protestocuyu gözaltına aldı.
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