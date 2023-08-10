SSCB'nin yaşayan en yaşlı sanatçısı yaşamını yitirdi

Yayınlanma: 10.08.2023 - 10:32

Güncelleme: 10.08.2023 - 11:08

Moskova Akademik Hiciv Tiyatrosu, ünlü Rus aktiris Vera Vasilyeva'nın 97 yaşında hayatını kaybettiğini duyurdu.

Açıklamada, "Tiyatromuz büyük bir acı yaşadı: Vera Kuzminichna Vasilieva yoktu. En sevdiğimiz Verochka. Akrabalarına, dostlarına ve hayranlarına başsağlığı diliyoruz. Veda töreninin tarihi ayrıca duyurulacaktır" denildi.

30 Eylül 1925'te dünyaya gelen Vera Vasilyeva, 8 Ağustos'ta 99 yaşında ölen Rus aktris Yulia Borisova'dan sonra SSCB'nin yaşayan en yaşlı halk sanatçısıydı.

40'dan fazla dizi ve filmde rol alan Vera Vasilyeva, aktris olarak ilk rolünü 1947 yılında "Sibirya Ülkesinin Hikayesi" filmiyle başlattı.

Vasilyeva'nın katıldığı en popüler filmler, "Çılgın Gün ya da Figaro'nun Evliliği", "Karnaval", "Chuk ve Huck", "Evli Bekar" ve "Kaptanla Evlen" olarak biliniyor.