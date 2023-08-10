SSCB'nin yaşayan en yaşlı sanatçısı yaşamını yitirdi
SSCB'nin yaşayan en yaşlı aktrisi olarak bilinen Rus oyuncu Vera Vasilyeva'nın, 97 yaşında yaşamını yitirdiği bildirildi.
Moskova Akademik Hiciv Tiyatrosu, ünlü Rus aktiris Vera Vasilyeva'nın 97 yaşında hayatını kaybettiğini duyurdu.
Açıklamada, "Tiyatromuz büyük bir acı yaşadı: Vera Kuzminichna Vasilieva yoktu. En sevdiğimiz Verochka. Akrabalarına, dostlarına ve hayranlarına başsağlığı diliyoruz. Veda töreninin tarihi ayrıca duyurulacaktır" denildi.
30 Eylül 1925'te dünyaya gelen Vera Vasilyeva, 8 Ağustos'ta 99 yaşında ölen Rus aktris Yulia Borisova'dan sonra SSCB'nin yaşayan en yaşlı halk sanatçısıydı.
40'dan fazla dizi ve filmde rol alan Vera Vasilyeva, aktris olarak ilk rolünü 1947 yılında "Sibirya Ülkesinin Hikayesi" filmiyle başlattı.
Vasilyeva'nın katıldığı en popüler filmler, "Çılgın Gün ya da Figaro'nun Evliliği", "Karnaval", "Chuk ve Huck", "Evli Bekar" ve "Kaptanla Evlen" olarak biliniyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- Havalimanı servisi köprüden uçtu
- Hutbeye Ali Erbaş ayarı
- Akbelen görüşmesine 37 muhalefet vekili katılmamış!
- Hayvancılık şirketi nasıl çelik yelek tedarikçisi oldu?
- Valiler kararnamesi yayımlandı
- 'Yarım saat kala...'
- Milyoner'e damga vuran soru: Seyirciler bilemedi
- Belediye Başkanı o sözlerini böyle savundu
- Muhalif kanallara ceza yağdı!
- Kaya'dan yeni açıklama: Anlaşıldığımı düşünmüştüm ama...