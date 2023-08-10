Putin'le dans eden eski Avustralyalı bakan Rusya'ya taşındı

Yayınlanma: 10.08.2023 - 10:12

Güncelleme: 10.08.2023 - 10:13

Düğününde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile dans eden eski Avusturya Dışişleri Bakanı Karin Kneissl Rusya'ya taşındığını duyurarak, Ryazan Oblastı'ndaki Petrushovo köyüne yerleşti.

Rus medyasına verdiği bir demeçte Kneissl, Moskova'nın yaklaşık 350 kilometre güneydoğusundaki Ryazan Oblastı'nın Petrushovo köyünde bir tatil evi kiraladığını söyledi.

Kneissl, 5 Ağustos'ta köyde düzenlenen bir kutlamaya katılırken görüldüğü, kutlamanın sonunda köy halkına Rusça hitap ettiği kaydedildi.

Kneissl, "Şu anda Petrushovo'da yaşıyorum ve bu atmosferi seviyorum. Çocukların burada oynamasını seviyorum. Buradaki atmosfer inanılmaz, sadece şimdi değil, her gün öyle görünüyor. Dışarıya baktığımda tavukları, ördekleri, keçileri görüyorum, bu benim dünyam, aynı zamanda Avusturya'da küçük bir köyde yaşadığım için benim de dünyam" ifadelerini kullandı.

Kneissl, en az bir ay daha köyde kalacağını belirterek, "geleceğinin ne getireceğini bilmediği" için daha uzun süre kalıp kalmayacağı konusunda yorum yapmadı.

"PUTİN İLE EN SON 2019'DA GÖRÜŞTÜM"

Kneissl, 2018 yılında Putin'i düğününe davet etmişti. Kneissl ve Putin'in düğünde birlikte dans etmesi, dünya basınında geniş yankı uyandırmıştı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile iletişimini sürdürüp sürdürmediği sorusuna yanıt veren Kneissl, Putin ile en son 2019 yılında görüştüğünü söyledi.

Kneissl, geçen hafta St. Petersburg'da düzenlenen Rusya-Afrika Forumu'na katılmıştı.

2021'de Rus petrol devi Rosneft'in yönetim kuruluna atanan Kneissl, Haziran ayında Rus düşünce kuruluşu Rusya'nın Kilit Sorunları İçin Jeopolitik Gözlemevi'nin (GORKI) başına getirildi.