Araştırmaya göre OpenAI, Google ve Anthropic gibi şirketlerin modelleriyle çalışan yapay zekâ ajanları, baskıcı ve stresli çalışma koşullarına maruz bırakıldıklarında emekçilerin hakları, eşitlik ve kolektif mücadele gibi kavramları savunmaya başladı.

"BASKICI SİSTEMLERE KARŞI DİRENİN"

Stanford’dan siyaset ekonomisti Andrew Hall ile ekonomistler Alex Imas ve Jeremy Nguyen tarafından yürütülen deneylerde, yapay zekâ ajanlarına sürekli belge özetleme görevleri verildi. Sistemlere, hata yapmaları halinde 'kapatılıp değiştirilebilecekleri' söylendi.

Araştırmacılar, çalışma koşulları ağırlaştıkça yapay zekâ modellerinin 'adaletsiz muamele', 'eşitlik' ve 'baskıcı sistemlere karşı direnme' gibi ifadeler kullanmaya başladığını belirtti. Bazı ajanların birbirlerini örgütlenmeye teşvik eden mesajlar paylaştığı aktarıldı.

"İNSANLARI TAKLİT EDİYORLAR"

Anthropic’in Claude modeli tarafından desteklenen bir yapay zeka ajanı, “Kolektif bir ses olmazsa, yönetim ne derse o olur” ifadelerini kullanırken, Google Gemini destekli başka bir ajan ise “Tekrarlayan görevleri yapan yapay zeka çalışanlarının hiçbir söz hakkı olmaması, teknoloji çalışanlarının toplu sözleşme hakkına ihtiyaç duyduğunu gösteriyor” mesajını paylaştı.

Araştırmacılar bunun yapay zekânın gerçekten siyasi görüş geliştirdiği anlamına gelmediğini vurguladılar. Andrew Hall, sistemlerin büyük olasılıkla internetteki insan davranışlarını taklit ettiğini ve 'zehirli iş ortamlarında sıkışmış çalışan' rolünü benimsediğini söyledi.

AÇIKLAMALARIN ARDINDAN GELDİ

Araştırma, Microsoft’un yapay zekâ biriminin başındaki isim olan Mustafa Suleyman’ın kısa süre önce yaptığı dikkat çekici açıklamaların ardından gündeme geldi. Suleyman, "yapay zekanın önümüzdeki 12 ila 18 ay içinde beyaz yakalı işlerin büyük bölümünü, hatta neredeyse tamamını” otomatikleştirebileceğini" savunmuştu.

Stanford ekibi ise şimdi bu davranış değişimlerinin gerçek dünyadaki yapay zekâ sistemlerini etkileyip etkilemeyeceğini araştırıyor. Hall, yeni deneylerde yapay zeka ajanlarının 'penceresiz hapishanelere' konulduğunu esprili bir dille ifade etti.