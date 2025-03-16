Starbucks, 50 milyon dolar tazminata mahkûm edildi

Yayınlanma: 16.03.2025 - 17:18

Güncelleme: 16.03.2025 - 17:18

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde bir mahkeme, Starbucks'ı, bir müşterisinin üzerine dökülen sıcak içeceğin ciddi yanıklara yol açması nedeniyle 50 milyon dolar tazminata mahkûm etti.

Dava, Michael Garcia’nın 8 Şubat 2020’de bir Starbucks şubesinden aldığı sıcak içeceğin dökülmesiyle yaşadığı ağır yaralanmalar üzerine açıldı.

Garcia’nın avukatları, baristanın, içeceklerden birini servis tepsisine düzgün yerleştiremediğini, müşterinin tepsiyi aldığında içeceğin döküldüğünü ve cinsel organında kalıcı hasara neden olduğunu savundu. Garcia, ciddi yanıklar sebebiyle deri nakli ve diğer tıbbi operasyonlar geçirmek zorunda kaldı.

Avukatları, Starbucks’ın müşteri güvenliğini ihmal ettiğini ve sorumluluğu kabul etmediğini belirterek şirketi suçladı. Los Angeles County jürisi Starbucks'ı kusurlu bularak 50 milyon dolarlık tazminata hükmetti.

STARBUCKS KARARA İTİRAZ EDECEK

Starbucks, mahkeme kararına karşı çıkarken, "Jürinin kusurlu olduğumuz yönündeki kararına katılmıyoruz ve verilen tazminatın aşırı olduğuna inanıyoruz" açıklamasını yaptı.

Şirket, sıcak içeceklerin servisinde en yüksek güvenlik standartlarına bağlı olduğunu savunarak, temyize gitmeyi planladığını duyurdu.

Garcia’nın avukatı Nick Rowley, jüri üyelerinden üçünün tazminat miktarının 125 milyon dolar olması gerektiğini düşündüğünü açıkladı.

Ayrıca, Rowley Starbucks’ın dava sürecinde önce 3 milyon dolar, daha sonra 30 milyon dolar teklif ettiğini, ancak Garcia’nın şirketin özür dilemesini ve güvenlik standartlarını gözden geçirmesini talep ettiğini, fakat Starbucks’ın bunu reddettiğini belirtti.