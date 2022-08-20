Starbucks Rusya'da yeniden açıldı: İsmi ve logosu değiştirildi!

Rusya ve Ukrayna Savaşı nedeniyle Rusya'dan çekildiğini açıklayan ünlü kahve zinciri Starbucks, 'Stars Coffe' ismiyle yeniden açıldı. ABD'li zincirin Rusya'da haklarını satın alan rapçi Timati ve arkadaşı Anton Pinsky, Starbucks'ın logosunda da dikkat çekici bir değişiklik yaptı.

cumhuriyet.com.tr
20 Ağustos 2022 Cumartesi, 10:32
Starbucks Rusya'da yeniden açıldı: İsmi ve logosu değiştirildi!
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Rusya’da bir rapçi, daha önce Starbucks'a ait olan kahve dükkanları zincirini yeni bir adla yeniden açtı. 

NTV'de yer alan habere göre, Stars Coffee, Rusya'dan benzeri görülmemiş bir kurumsal göçün ardından yaşanan büyük bir batılı şirketin en son yüksek profilli yeniden markalaşması oldu.

LOGOSU DEĞİŞTİRİLDİ

Moskova'nın merkezindeki açılış sırasında Timati, Starbucks'ın ikonik deniz kızı figürünü  geleneksel Rus kokoshnik başlığını takan bir kadınla değiştirdikleri yeni logolarını da tanıttı.  

Starbucks geçtiğimiz aylarda, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırılarının ardından ülkeyi terk eden yüzlerce diğer büyük batılı markaya katılarak, yaklaşık 15 yıl faaliyet gösterdiğini Rusya pazarından çıktığını duyurdu. 

O zamandan beri onlarca  batılı şirket, varlıklarını Kremlin dostu Rus iş insanlarına büyük indirimlerle satmayı kabul etti. 

Bununla birlikte Rus yetkililer de halkı, ülkenin artan izolasyonunun ortasında batılı yaşam tarzlarını yaşamaya devam edebilecekleri konusunda rahatlatmayı amaçlayan devralmaları aktif olarak teşvik ediyor.

Ukrayna'daki savaş nedeniyle Rusya'da faaliyetlerini durduran McDonald’s restoranları da yeni bir marka altında Haziran ayında  kapılarını tekrar açmıştı.

McDonald’s restoranlarının ülkedeki yeni ismi "Vkusno i toçka (Lezzetli ve nokta)" olurken, restoranlardaki McDonald’s logoları ve McDonald’s’a ait ürün isimleri değiştirilmişti.

 


Starbucks Starscoffee

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