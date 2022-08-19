Ukrayna'dan Rusya çıkışı: Donetsk bölgesindeki saldırıları önlendi
Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus ordusunun Donetsk bölgesindeki saldırılarının önlendiğini duyurdu.
Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, son 24 saatteki çatışmalara ve Rus ordusunun kayıplarına ilişkin açıklama yaptı.
Açıklamaya göre, Rus ordusu, çoğunluğu Donetsk bölgesinde olmak üzere 400 askerini kaybetti.
24 Şubat-19 Ağustos döneminde, Ukrayna'da toplam 44 bin 700 Rus askeri etkisiz hale getirildi.
Bu dönemde Ruslara ait 234 uçak, 197 helikopter, 1899 tank, 4 bin 195 zırhlı araç, 1016 top, 266 roketatar ve 141 hava savunma sistemi imha edildi.
Rus güçlerinin 3 bin 130 araç, 15 gemi ve hafif sürat teknesi ile 795 insansız hava aracını da yitirdiği kaydedilen açıklamada, Rusların fırlattığı 190 seyir füzesinin de Ukrayna hava savunma birliklerince vurularak imha edildiği bilgisine yer verildi.
Rusya Savunma Bakanlığı'ndan 25 Mart'ta yapılan açıklamada, Ukrayna'da 1351 Rus askerinin öldüğü duyurulmuş fakat daha sonra kayıplara ilişkin veriler yenilenmemişti.
Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı'nın bir diğer açıklamasında da çatışmaların Donetsk bölgesinde yoğunlaştığı bildirildi.
Açıklamada, Rus ordusunun Pokrov-Bakhmut ve Lozove-Pervomayskiy yönlerinde saldırı girişiminde bulunduğu, tüm saldırıların Ukrayna ordusunca önlendiği belirtildi.
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