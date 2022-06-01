Sterlinin TL karşısındaki gücü: İngiltere tatil için Türkiye'yi tavsiye etti

01 Haziran 2022 Çarşamba, 19:02

Post Office Travel Money tarafından yapılan ve 2 bin kişinin katıldığı bir araştırmada Türkiye; İspanya, Kanarya Adaları ve Yunanistan'ın ardından tatile gidilmesi gereken 4'üncü ülke seçildi.

İspanya, 100 üzerinden 92 puanla fiyatına kıyasla yüksek değer sunan destinasyonlar sıralamasında birinci oldu. İspanya'nın sahibi olduğu Kanarya Adaları 91 puanla ikinci, Yunanistan üçüncü olurken sterlinin TL karşısındaki değeri nedeniyle Türkiye sıralamada dördüncülüğü aldı.

Fiyatlar nedeniyle tercih edilen Bulgaristan, 80 puanla Tayland, Malta ve Kıbrıs'ın altına 12'nci sıraya düştü.

Araştırma ayrıca Türkiye'ye giden İngiliz turistlerin bu yıl paralarının karşılığını güçlü sterlin nedeniyle daha fazlasını alacaklarını ortaya koydu. Sterlinin TL karşısında 21 liraya dayanması Türkiye'yi İngilizler için cazip hale getiriyor.

Post Office Travel Money başkanı Nick Boden, insanların tatil rezervasyonu yapmadan önce yurtdışındaki tatil yerlerinde karşılaşacakları maliyetleri göz önünde bulundurmaları” gerektiğini söyledi.

Boden, “İnsanlar uçuşların ve konaklama veya paket anlaşmaların maliyetini tartarken, toplam maliyette büyük bir fark yaratacağı için poundun değerini izlemeleri gerekecek. Avrupa'da Türkiye veya daha uzaklarda Tayland veya Meksika gibi destinasyonları seçerek paradan tasarruf edebilirler” diyerek Türkiye'yi işaret etti.

İngilizlere göre ilk 10 tatil beldesi (100 üzerinden puan)

1. İspanya - 92

2. Kanarya Adaları - 91

3. Yunanistan - 89

4. Türkiye - 88

5. Portekiz - 88

6. Hırvatistan - 86

7. Balear Adaları - 86

8. Meksika- 85

9. Tayland - 83

10. Malta – 83