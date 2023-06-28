Stockholm Camii önündeki protestoya izin... Kuran yakacaklarını söylemişlerdi...

Yayınlanma: 28.06.2023 - 13:08

Güncelleme: 28.06.2023 - 13:25

İsveç'in başkenti Stockholm'de, cami önünde gösteri düzenlemek isteyen İslam karşıtı gruba izin verildi.

Reuters'ta yer alan habere göre, son dönemde İslam karşıtı gösteri düzenlemek isteyen İsveç polisi, "Kuran'ı yırtıp yakacaklarını" söyleyen gruba protesto izni verdi.

Polis tarafından yapılan açıklamada, protesto başvurusunun, reddedilmesini gerektirecek nitelikte olmadığı ve Kuran yakılmasıyla bağlantılı güvenlik riskleri barındırmadığı belirtildi.

İsveç devlet televizyonu SVT'de yer alan habere göre, "Polis, Kuran yakmak için izin vermedi. Ancak verilen izinde, Kuran hakkında bir gösteri olduğu belirtildi" ifadesinde bulundu.

"Verilen izin belgesinde polis, şu anda tüm ilçede yangın yasağı olduğuna dikkat çekti" denilen haberde, yasağın ihlali halinde "para cezası" verilebileceğine dikkat çekildi.

Polis sözcüsü Helena Boström Thomas, polisin güvenliği sağlayabilmek için protesto alanında olacağını ve protesto hakkının yangın yasağının üzerinde olduğunu belirtti.

PALUDAN OLAYI

Danimarkalı aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi (Stram Kurs) lideri Rasmus Paludan, Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde 21 Ocak'ta Kuran yakması sebebiyle İsveç ile Türkiye arasında diplomatik krize neden olmuştu.

Paludan'ın Kuran yakması sebebiyle Türkiye, İsveç ile NATO başvurusu konusundaki görüşmeleri askıya almıştı.