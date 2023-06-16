Batı Trakya'da camiye giren saldırgan Kuran yırttı

Batı Trakya'daki İskeçe kentine bağlı Ilıca köyünde camiye giren bir kişi, içerideki Kuranları yırttı. Fransız vatandaşı olduğu belirtilen saldırgan gözaltına alındı.

AA
Yayınlanma: 16.06.2023 - 10:52
Batı Trakya'da camiye giren saldırgan Kuran yırttı
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Batı Trakya'da bir kişi camiye girerek Kuranları yırttı.

İskeçe Müftülüğünden yapılan açıklamada, Ilıca köyünde bir kişinin camiye girdiği ve buraya zarar verdiği belirtildi.

SALDIRGAN FRANSIZ

Şüphelinin caminin içinde bulunan Kuranları parçalayarak yere attığı ve minberin perdesine zarar verdiği ifade edilen açıklamada, saldırganın Fransız olduğu kaydedildi.

Açıklamada, "Batı Trakya Müslüman Türk Azınlığı olarak kutsal kitabımız Kuran'a ve mabedimize yapılan bu çirkin saldırıyı şiddetle kınar, barış ve huzur ortamını yok etmeye yönelik bu tür saldırıyı gerçekleştiren karanlık ruhlu şahsın hak ettiği cezaya çarptırılmasını bekleriz. Milletimiz söz konusu olayı endişe ve şaşkınlıkla karşılamıştır. Rabb'im bu tür dini değerlerimize saldıran kötülerden korusun" ifadelerine yer verildi.

POLIS, SALDIRGANI YAKALADI

İskeçe Müftüsü Mustafa Trampa, Mustafaçova Belediye Başkanı Rıdvan Delihüseyin ve Ilıca Aşağı Mahalle Mütevelli Heyeti Başkanı Eyüp Köse, gözaltına alınan saldırgan hakkında şikayetçi oldu.


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