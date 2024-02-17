Stoltenberg, ABD'yi hedef aldı: Ukrayna'yı doğrudan etkiliyor
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Avrupa'nın kendisine ait nükleer caydırıcılığının olması gerektiği yönündeki tartışmaların NATO'yu baltalayacağını ve fayda sağlamayacağını belirtti.
Almanya'da düzenlenen 60. Münih Güvenlik Konferansı'ndaki panele katılan Stoltenberg, Avrupa'nın kendi nükleer gücüne sahip olması gerektiği yönündeki tartışmalara yanıt verdi.
Stoltenberg, "NATO'nun onlarca yıldır işe yarayan nükleer caydırıcı rolü var. Bu, ABD'nin Avrupalı müttefikleriyle yaptığı bir şey. NATO'nun nükleer caydırıcılığının sorgulanması, fayda sağlamaz. Gerçekten inandırıcı bir caydırıcılık ihtiyacı duyduğumuzda NATO'yu baltalayacaktır" diye konuştu.
"Her şeyin harika olduğunu söylemiyorum. Avrupalı müttefiklerin (savunma harcamalarını artırma konusunda) daha fazlasını yapması gerektiği konusunda hemfikirim ama en azından doğru yoldayız" ifadelerini kullanan Stoltenberg, konu Ukrayna'ya geldiğinde Avrupa ülkeleri ve Kanada'nın, ABD'den daha fazla destek sağladıklarına dikkati çekti.
Stoltenberg, ABD'nin Ukrayna'ya yardım üzerinde anlaşması gerektiğini, bunun acil ve hayati olduğunu vurgulayarak, "Şu anki sorun elbette şu ki: Kongrede karar alınamaması, ABD'den gelen akışın azaldığı anlamına geliyor. Bu, Ukrayna'daki cephe hattını doğrudan etkiliyor" dedi.
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