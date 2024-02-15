NATO Savunma Bakanları Toplantısı başladı

NATO ülkelerinin Savunma Bakanları Ukrayna'ya destek ve İttifak'ın güçlendirilmesi gündemiyle bir araya geldi.

AA
Yayınlanma: 15.02.2024 - 12:09
NATO Savunma Bakanları Toplantısı başladı
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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Brüksel'deki karargahta yapılan toplantının açılışında, Ukrayna'ya desteğin sürdürülmesi, geçen yıl Vilnius Zirvesi'nde alınan kararlar doğrultusunda NATO'nun caydırıcılık ve güvenliğinin güçlendirilmesi, savunma harcamalarının artırılması konularının görüşüleceğini belirtti.

Toplantı daha sonra basına kapalı devam etti.

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Toplantıda Türkiye'yi Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler temsil ediyor.

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, sağlık nedenleriyle toplantıya katılmazken onun yerini NATO Daimi Temsilcisi Büyükelçi Julianne Smith aldı.

Savunma Bakanlarının toplantısının ardından NATO-Ukrayna Konseyi toplanacak. Bu toplantıya davetli ülke İsveç de katılacak.


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