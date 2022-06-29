Stoltenberg, NATO zirvesi öncesi konuştu
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi öncesi yaptığı açıklamada, "Dönüştürücü bir zirve olacak, çünkü tarihi kararlar alacağız" diyerek liderlerin Finlandiya ve İsveç’in NATO üyeliğine dair tarihi bir karar vereceğini ifade etti.
Stoltenberg, İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen NATO Zirvesi'nin açılış oturumu öncesinde gazetecilere açıklama yaptı.
"Bugün tarihi kararlar alacağız" diyen Stoltenberg, son olarak 2010'daki Lizbon Zirvesi'nde kabul edilen Stratejik Konsept belgesinin değişeceğini bildirdi.
Stoltenberg, o zamanki belgede Çin'den tek kelimeyle bahsedilmediğini, Rusya'nın stratejik ortak olarak görüldüğünü hatırlatarak, bugünkü belgede Rusya'nın NATO'nun güvenliğine doğrudan tehdit ve Çin'in NATO değerleri ve çıkarları karşısında sınama oluşturduğunun görüleceğini belirtti.
Caydırıcılık ve savunmanın kuvvetlendirileceğini kaydeden Stoltenberg, daha fazla yüksek hazırlıklı kuvvet ve muharip formasyonda birlik ile önceden konuşlandırılmış askeri malzemelerin hazırlanacağını hatırlattı.
Stoltenberg, 300 bin askerden oluşacağı açıklanan yüksek hazırlıklı kuvvetin gelecek yıl hazır olmasını beklediklerini, bu birliklerin kendi ülkelerinde hazır şekilde tutulacağını, masrafların ise farklı müttefik ülkelerce finanse edileceğini bildirdi.
İSVEÇ VE FİNLANDİYA'YA DAVET KARARI
Stoltenberg ayrıca Türkiye, Finlandiya ve İsveç tarafından dün imzalanan üçlü muhtıranın ardından İsveç ve Finlandiya'nın üyeliğe davet edilmesi konusunda bugün karar alınacağını söyledi.
İki ülkenin 18 Mayıs'taki üyelik başvurularının ardından haftalar içinde üyeliğe davet edilmesinin eşi görülmemiş şekilde çabuk bir süreç olduğunu vurgulayan Stoltenberg, iki ülkenin üyelik sürecinde 30 NATO müttefiki ülkenin meclislerinin de onayına ihtiyaç bulunduğunu, onay süreçlerinin ne kadar süreceği konusunda bir öngörü yapamayacağını ifade etti.
Stoltenberg, bugün NATO Zirvesi'nde ayrıca Ukrayna'nın askeri ihtiyaçları konusunda kapsamlı destek paketi üzerinde uzlaşı sağlanacağını, yük paylaşımı, iklim değişikliği ve siber güvenlik gibi birçok konuda görüşmeler yapılacağını ve kararlar alınacağını kaydetti.
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