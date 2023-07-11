Stoltenberg: 'Türkiye'nin de onayı ile ana meseleyi de çözmüş olacağız'

Yayınlanma: 11.07.2023 - 11:38

Güncelleme: 11.07.2023 - 11:38

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta NATO Liderler Zirvesi öncesinde düzenlenen foruma katıldı.

Stoltenberg, burada gerçekleştirdiği konuşmada başlamadan tarihi bir zirve olduğunu ifade ederek, “Bu zirve daha başlamadan tarihi bir hale geldi. Çünkü şimdi İsveç'in üyeliği meselesi bulunuyor. İsveç bu ittifakın tam üyesi olacak. Finlandiya’nın ardından İsveç’in ittifaka katılması hem İsveç’in hem Türkiye’nin hem de NATO’nun yararına” dedi.

“Bu tarihi bir arar, tarihi bir an, tarihi zirve” diyen Stoltenberg, “Türkiye daha önce teröre ilişkin meşru kaygılarını dile getirmişti. Madrid Zirvesi’nden bu yana İsveç ve Türkiye terörle mücadeleyi hızlandırdı. İsveç anayasasını değiştirdi. İsveç terörle mücadele yasalarını güçlendirdi” dedi. İsveç’in geçtiğimiz günlerde PKK ile bağlantılı olduğu için bir kişiye hapis cezası verildiğini sözlerine ekleyen NATO Genel Sekreteri, “Bunlar Madrid’de alınan kararların uygulandığının bir örneği” dedi.

“BU, ABD'NİN KARARIDIR”

Türkiye’nin ABD’den F-16 almasına değinen Stoltenberg, “Bu, ABD'nin kararıdır. Türkiye, arada bir bağlantı görmediğini çok açık şekilde ortaya koydu. NATO, müttefikler arasında silah ihracatı kısıtlamalarını kaldırmak için neler yapabileceğimiz konusunda çok açık olmuştur. Türkiye ile ABD arasında F-16'lar konusundaki bir diyaloğu memnuniyetle karşılıyorum. Ancak bu, dün vardığımız uzlaşının bir parçası değil” ifadelerini kullandı.

“TÜRKİYE, KATILIM PROTOKOLÜNÜ SEVK EDECEĞİ KONUSUNDA AÇIK BİR KARAR VERMİŞTİR”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dün İsveç’in üyelik kararının TBMM’ye görüleceğine değinerek, "Türkiye'nin kendi Meclis süreci bulunuyor. Tam tarih için detaya giremem. TBMM şu anda açık değil. Ancak en önemlisi şu, Türkiye, katılım protokolünü sevk edeceği konusunda açık bir karar vermiştir. Türkiye'nin de onayı ile ana meseleyi de çözmüş olacağız” açıklamasını yaptı.