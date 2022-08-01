Stoltenberg’den tahıl sevkiyatı açıklaması: Müttefikimiz Türkiye'ye teşekkür ediyorum

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, “Odesa’dan yapılan Ukrayna tahılının ilk sevkiyatını memnuniyetle karşılıyorum. Bu önemli rolü için müttefikimiz Türkiye’ye teşekkür ediyorum” dedi.

DHA
01 Ağustos 2022 Pazartesi, 14:25
Stoltenberg’den tahıl sevkiyatı açıklaması: Müttefikimiz Türkiye'ye teşekkür ediyorum
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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Odessa Limanı'ndan ayrılarak Lübnan’ın başkenti Beyrut’a doğru yola çıkan tahıl gemisi Razoni’ye dair açıklamada bulundu.

Stoltenberg sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, “Birleşmiş Milletler’in (BM) aracılığında yapılan anlaşma kapsamında Odesa’dan yapılan Ukrayna tahılının ilk sevkiyatını memnuniyetle karşılıyorum. Bu önemli rolü için müttefikimiz Türkiye’ye teşekkür ediyorum. NATO müttefikleri Rusya’nın Ukrayna’daki savaşının neden olduğu küresel gıda krizini hafifletmek için anlaşmanın tam olarak uygulanmasını güçlü bir şekilde destekliyor” ifadelerine yer verdi.


Tahıl NATO tahıl koridoru

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