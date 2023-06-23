Stonehenge benzeri 4 bin yıllık 'kutsal alan' keşfedildi

Yayınlanma: 23.06.2023 - 13:25

Güncelleme: 23.06.2023 - 13:25

Arkeologlar, Hollanda'nın orta kesiminde Stonehenge'e benzer bir amaca hizmet etmiş olabileceğini düşündükleri hendek ve mezar höyüklerinden oluşan 4 bin yıllık bir "kutsal alan" keşfettiler.

Stonehenge gibi en az üç futbol sahası büyüklüğünde olan ve toprak ve ahşaptan inşa edilen kutsal alanın, gündönümlerinde güneşle aynı hizaya gelecek şekilde inşa edildiği belirtildi.

Rotterdam'ın yaklaşık 70 km doğusunda yer alan ve kazıların yapıldığı Tiel Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, arkeologlar, güneşin açıklıklardan geçtiği noktalarda hayvan iskeletleri, insan kafatasları ve bronz mızrak ucu gibi değerli eşyalar da dahil olmak üzere adaklar keşfetti.

Açıklamada, "En büyük höyük, İngiltere'deki ünlü Stonehenge taşlarına benzer şekilde bir güneş takvimi görevi görüyordu. Bu kutsal alan, insanların yıl içindeki özel günleri takip ettikleri, ritüellerini gerçekleştirdikleri ve ölülerini gömdükleri son derece önemli bir yer olmalıydı. Sıra sıra dizilmiş direkler geçit törenleri için kullanılan patikalar boyunca uzanıyordu" denildi.

Arkeologların, 2017 yılında bölgede kazı yaparken birkaç mezar da keşfettiği, mezarlardan birinin cam bir boncukla gömülmüş bir kadına ait olduğu bildirildi.

Bunun, Hollanda'da şimdiye kadar bulunan en eski boncuk olduğu ve bölgedeki insanların yaklaşık 5 bin km ötedeki insanlarla temas halinde olduğunu kanıtladığı kaydedildi.

ALAN KAPATILDI

Arkeologların Taş Devri, Bronz Çağı, Demir Çağı, Roma İmparatorluğu ve Orta Çağ'dan kalma bir milyondan fazla kazı nesnesini araştırması altı yıl sürdü. Kazı bittikten sonra, inşaat çalışmalarına izin vermek için alan tekrar kapatıldı.

Keşiflerden bazıları Tiel'deki yerel bir müzede ve Hollanda Ulusal Eski Eserler Müzesi'nde sergilenecek.

Fotoğraf: Stonehenge

STONEHENGE

Stonehenge, İngiltere'nin Wiltshire kenti Salisbury Düzlüğü'nde bulunan, Amesbury'nin 3 km batısında yer alan tarih öncesi bir anıt. Yapı, her biri yaklaşık 4.1 m yüksekliğinde, 2.1 m genişliğinde ve yaklaşık 25 ton ağırlığında bir dikili taş halkasından oluşur. Taşlar, İngiltere'deki en yoğun Neolitik ve Tunç Çağı anıtları kompleksinin ortasında bulunuyor. Anıtın neden yapıldığı hâlâ tam olarak bilinmese de, eskiden çevresinde dini yapılar bulunduğu tespit edildi.

Arkeologlar, bu yapının MÖ 3000 ve MÖ 2000 arasında yapıldığına inanıyor. Anıtın en erken evresini oluşturan dairesel toprak set ve hendek, tahminlere göre MÖ 3100'de şekillendirildi. Radyokarbon tarihleme yöntemi, ilk Bluestone'ların MÖ 2400 ile MÖ 2200 arasında bulunduğunu gösteriyor. Fakat MÖ 3000 gibi erken bir tarihte de bulunmuş olabilme olasılığı bulunuyor. Birleşik Krallık'taki en popüler yapılardan biri olan Stonehenge, İngilizlerin kültürel simgesi olarak kabul ediliyor.

Tarihi anıtları koruma yasasının İngiltere'de ilk kez başarıyla yürürlüğe girdiği 1882'den beri yasal olarak korunan bir Antik Anıt olmuştur. Site ve çevresi 1986 yılında UNESCO'nun Dünya Mirası Listesi'ne eklendi. Stonehenge, Kraliyet'e aittir ve English Heritage tarafından yönetilmekte olup, çevredeki arazi ise National Trust'a aittir.