Hollanda'da mültecilere destek yürüyüşünde 1,3 milyon Euro bağış toplandı

Post, kendisine zamanında mutlu bir hayat imkanı sunulduğuna dikkati çekerek, “Umarım bu ülkede veya başka bir ülkede olsun mülteciler de güzel bir hayat yaşarlar. Çünkü hepimiz insanız” ifadesini kullandı.

Yürüyüşe ilk defa katılan Bahija Kasmi ise mültecilerin güvenli bir yere ulaşmak için katettikleri uzun yürüyüşlerinde neler hissettiklerini ve neler yaşadıklarını anlamaya çalıştıklarını ve bu yürüyüşte çok zorlandığını dile getirdi.