Hollanda'da mültecilere destek yürüyüşünde 1,3 milyon Euro bağış toplandı

Mültecilerin yaşadıklarına çok üzüldüğünü ifade eden Ellen van Bebber de "Çevremdeki insanlar için farkındalık oluşturmak ve ufak bir miktar da olsa katkıda bulunmak için katıldım yürüyüşe. İnsanların başına gelenleri gördüğünüzde kendinizi çok güçsüz hissediyorsunuz. Yapabileceğimizin en azı bu" dedi.

Van Bebber, "Her şeyini geride bırakan insanların hissettiklerinin aynısını hissedebileceğimizi hiç sanmıyorum. Çünkü yarın sabah evimize gideceğiz ve her şeyimiz var. Her şeyi ve ailemizi geride bırakmak zorunda değiliz. O zaman nasıl bir his olduğunu asla bilemeyiz" değerlendirmesinde bulundu.