Stratosferden Dünya'ya atlayan paraşütçü, ses bariyerini kırdı

17 Ekim 2022 Pazartesi, 16:28

Avustralyalı ünlü paraşütçü Felix Baumgartner, 14 Ekim 2012 yılında herkesin ilgisini üzerine çekmeyi başaran gözüpek bir atlayış gerçekleştirdi.

'Uzayın kenarından' Dünya'ya atlayış yapan Baumgartner, 39 bin metrelik düşüşünü 4 dakikadan uzun sürede tamamladı ve bu süre zarfında 1357km/s hız yaparak ses duvarını aştı.

"DAHA FAZLA NE YAPABİLİRİM..."

1960 yılında yaklaşık 31 kilometreden Dünyaya atlayan emekli savaş pilotu Kaptan Joe Kittinger'dan ilham alan Baumgartner, MailOnline'a konuştu.

"Bir paraşütçü, her zaman sınırları zorlamayı hedeflemelidir. Sadece 33 kere paraşüt atlaması yaptıktan sonra böyle bir atlama yapan Joe, kelimenin tam anlamıyla bir öncüydü. Bense, bu atlamayı yapmadan önce birkaç bin hava dalışı yapmıştım. Biz paraşütçüler hep daha fazla ne yapabilirim diye düşünür, daha hızlı mı gitsem? Daha yükseğe mi çıksam?"

Baumgartner, ilham kaynağı olan ve atlayışında kendisine yardımcı olan Joe Kittinger ile tanıştığı anlar hakkında, "Joe ile ilk tanıştığımda kendisini çok net belli etmişti. Bana yardım edeceğini söyledi ancak bir şartı vardı, bu işi ciddiye alacaktım. Emeklemeden koşamazdım, bu işi doğru yapmalıydık" ifadelerini kullandı.

Joe ile tanıştıktan sonra iki yıl boyunca zorlu testlerden geçen Baumgartner, "Birçok insan bize inanmadı, ekibimizi kurmak için sabırlı olmamız gerekti" dedi.

"ÇOK HUZURLUYDU"

Red Bull Stratos isimli planda Baumgartner, basınçlı giysi giyerek kendisini stratosfere çıkartacak bir kapsüle bindi. Ardından bir helyum balonu tarafından yönlendirilerek Dünya'nın uzay sınırlarına yükseldi.

Baumgartner, yaklaşık 39 bin metre irtifaya ulaştığında, kapsül kapısını açarak aşağı atladı ve paraşütünü açıp yere süzülmeden önce dört dakika boyunca serbest düşüş yaptı.

O anlar hakkında konuşan Baumgartner, "Aşağı baktım ve gökyüzü kapkaraydı. Tamamen sessizdi, duyabildiğim tek şey nefes alma sesimdi. Çok huzurluydu" dedi.

Ünlü paraşütçü maalesef bu anların keyfini uzun süre çıkartamadı, oksijen tankında sınırlı miktarda oksijen bulunduğu için kısa sürede kameraya selam vererek bir adım ileri gitti ve düşüşünü başlatmış oldu.

Düşüşü esnasında kısa sürede hızlanan Baumgartner, saatte 1357 kilometreye ulaşarak ses bariyerini kırdı.

Baumgartner, dünya'ya düşüşü 4 dakika 19 saniye sürse de, görevin tamamı üç saatten az sürdü.