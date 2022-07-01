Su kıtlığına dikkat çekmek için geri dönüştürülmüş su ile bira üretimine geçildi

Singapur'da, su kıtlığına dikkat çekmek ve farkındalık yaratmak amacıyla bir firma, kanalizasyon suyundan geri dönüştürülerek üretilen bira üretimine başladı.

cumhuriyet.com.tr
01 Temmuz 2022 Cuma, 14:40
Su kıtlığına dikkat çekmek için geri dönüştürülmüş su ile bira üretimine geçildi
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Singapur'un ulusal su ajansı ve yerel bira üreticisi Brewerkz firması, dünyanın tatlı su kaynaklarında artan kuraklık ve sel tehdidine ışık tutmak amacıyla iş birliği gerçekleştirdi. 

Brewerkz, Singapur'da su depolama tesislerinin azlığı ve doğal su kaynaklarının eksikliği sebebiyle kanalizasyon suyunu geri dönüştürerek bira üretimine geçti. 

Guardian'ın haberine göre üretilen biralar, ultraviyole ışın ile filtre edilerek bakteri ve virüslerden arındırılıyor. Böylece biralar, Dünya Sağlık Örgütü tarafından belirlenen içme suyu yönergelerini yerine getiriyor.


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