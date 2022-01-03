Sudan Başbakanı Abdullah Hamduk istifa etti
Sudan Başbakanı Abdullah Hamduk, görevinden istifa ettiğini bildirdi. Hamduk, devlet televizyonuna açıklamalarda bulundu.
Devlet televizyonunda açıklamalarda bulunan Hamduk, "Sudan halkına yol açmak için emaneti teslim ederek istifamı sunmaya karar verdim." dedi.
Ülkenin felakete sürüklenmemesi için elinden geleni yaptığını savunan Hamduk, "Sudan devrimi hedeflerine doğru ilerliyor." diye konuştu.
Ülkenin, kısa sürede düzeltilmezse varlığını tehdit eden tehlikeli bir dönüm noktasından geçtiğini belirten Hamduk, tüm çabalarına rağmen ülkede bir uzlaşıya varılamadığını ileri sürdü.
Hamduk, siyasi krize bir çözüm bulmak için siyasi, askeri tüm taraflarla görüştüğünü ancak netice alamadığını ifade etti.
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