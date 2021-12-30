Sudan'da yüzbinlerce kişiye bir ay yetecek bin 900 ton gıda yağmalandı

30 Aralık 2021 Perşembe, 11:44

Sudan'da yaşanan askeri müdahale sonrasında BM'nin gıda depolarına yapılan saldırılarda artış gözlemlendi. Son olarak, Sudan'ın El Fasher kentinde 28 Aralık akşamı WFP'nin bir ofisine saldırıldığını belirten Dujarric, bir ay boyunca 730 bin kişiye yetecek bin 900 ton gıdanın yağmalandığını ifade etti.





