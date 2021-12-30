Sudan'da yüzbinlerce kişiye bir ay yetecek bin 900 ton gıda yağmalandı
Birleşmiş Milletler (BM), Sudan'ın El Fasher kentinde Dünya Gıda Örgütünün (WFP) dağıtacağı gıdanın yağmalandığını duyurdu. Dujarric, BM tesislerine ve malzemelerine yönelik devam eden yağma ve saldırıları şiddetle kınadı.
Sudan'da yaşanan askeri müdahale sonrasında BM'nin gıda depolarına yapılan saldırılarda artış gözlemlendi. Son olarak, Sudan'ın El Fasher kentinde 28 Aralık akşamı WFP'nin bir ofisine saldırıldığını belirten Dujarric, bir ay boyunca 730 bin kişiye yetecek bin 900 ton gıdanın yağmalandığını ifade etti.
Independent Türkçe'nin haberine göre Dujarric, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Sudan hükûmetine ülkede düzenin ve BM'nin yardım faaliyetleri için güvenli çalışma ortamı sağlanması çağrısında bulunduğunu bildirdi.
SUDAN'DA ASKERİ MÜDAHALE
Başbakan Abdullah Hamduk ile çok sayıda siyasetçi, 25 Ekim sabahı güvenlik güçlerince gözaltına alındı.Sudan Ordusu Komutanı Abdulfettah el-Burhan, OHAL ilan ettiklerini, Egemenlik Konseyi ve kabinenin feshedildiğini, ülkedeki tüm kesimleri temsil edecek teknokrat bir hükûmet kurulacağını duyurdu.
Egemenlik Konseyi ile yeniden başbakanlığa getirilen Hamduk, 25 Ekim'deki askeri müdahalenin ardından yaşanan yönetim krizini sona erdirmek amacıyla 21 Kasım'da siyasi anlaşmaya imza attı. Anlaşma kapsamında, Burhan, Hamduk'u başbakanlık görevinden azletme kararını iptal etti.
Ülkede 25 Ekim'de başlayan gösteriler, siyasi mutabakat sonrasında hız kesse de sona ermedi. Merkezi Doktorlar Komitesi'ne göre gösterilerde 45 kişi hayatını kaybetti.
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