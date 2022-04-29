Sudan: Uluslararası toplum bizi desteklemeli
Sudan, uluslararası toplumu, siyasi tarafların uzlaşması için ülkesini desteklemeye çağırdı.
Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndaki ofisinde ABD, İngiltere, Almanya, Fransa, Norveç ve Avrupa Birliği elçilerini kabul etti.
Abdulfettah el-Burhan, elçileri, siyasi süreçteki tarafları geçiş hükümeti kurulması, özgür ve adil seçimlerin yapılması için desteklemeye çağırarak, kalan geçiş dönemini yönetme konusunda fikir birliğine varmak için diyaloğun önemini vurguladı.
Egemenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Muhammed Hamdan Dagalu'nun, aynı elçilerle, Sudanlı taraflar arasında ulusal bir diyalog başlatma çabalarını görüştüğü belirtildi.
ULUSLARARASI KURULUŞLAR DEVREYE GİRDİ
Birleşmiş Milletler (BM) Sudan'daki Geçiş Entegre Misyonu (UNITAMS), mevcut krizden çıkış yollarını görüşmek üzere Sudanlı taraflarla 8 Ocak-10 Şubat'ta ön istişarelerde bulunmuştu.
UNITAMS, 7 Mart’ta uluslararası çabaları birleştirmek ve birlikte çalışmak için Afrika Birliği ile ortak bir koordinasyon mekanizmasının kurulduğunu açıklamıştı.
BM, Afrika Birliği (AfB) ve Doğu Afrika'da Hükümetler Arası Kalkınma Otoritesi'nden (IGAD) oluşan üçlü mekanizma, 27 Nisan'da, Sudan‘da taraflar arasındaki ulusal diyaloğun Mayıs'ın ikinci haftasında başlatılacağını duyurmuştu.
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