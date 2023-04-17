Sudan'da gerilimi tırmandıracak adım: Dünya'ya müdahale çağrısı yaptı

HARTUM (AA) - Sudan ordusu ile çatışan Hızlı Destek Kuvvetlerinin (HDK) Komutanı ve Egemenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Orgeneral Muhammed Hamdan Dagalu, "Uluslararası toplum şimdi harekete geçmeli ve sivilleri havadan bombalayan radikal İslamcı Sudanlı General Abdulfettah el-Burhan'ın suçlarına müdahale etmelidir" çağrısında bulundu.

AA
Yayınlanma: 17.04.2023 - 14:03
Sudan'da gerilimi tırmandıracak adım: Dünya'ya müdahale çağrısı yaptı
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Sudan ordusu ile çatışan Hızlı Destek Kuvvetleri'nin (HDK) Komutanı ve Egemenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Orgeneral Muhammed Hamdan Dagalu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Ordu masum insanlara karşı acımasız bir kampanya yürütüyor, onları MiG uçaklarıyla bombalıyor" ifadesini kullandı.

Uluslararası toplumu harekete geçmeye davet eden Dagalu, "Uluslararası toplum, sivilleri havadan bombalayan radikal İslamcı Sudanlı General Abdulfettah el-Burhan'ın suçlarına müdahale etmelidir" çağrısında bulundu.

"RADİKAL İSLAMCILARA KARŞI SAVAŞIYORUZ"

Sudan'ı izole, karanlıkta ve demokrasiden uzak tutmayı uman "radikal İslamcılara karşı savaştıklarını" ileri süren Dagalu, şunları kaydetti:

"Burhan'ın peşine düşüp adalete teslim etmek için devam edeceğiz. Şu anda yürüttüğümüz mücadele, demokrasinin bedelidir. Biz kimseye saldırmadık. Eylemlerimiz sadece güçlerimize yönelik kuşatma ve saldırıya bir yanıttır. Sudan halkının uzun süredir hasretini çektiği demokratik ilerlemeyi sağlamak için mücadele ediyoruz."

Dagalu, halkın emniyet ve asayişini sağlamak için mümkün olan her türlü tedbiri aldıklarını belirterek "Onlara zarar gelmesine izin vermeyeceğiz ve Sudan'da demokrasiyi ve hukukun üstünlüğünü korumak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Galip geleceğiz, barış ve istikrarı sağlayacağız" ifadelerini kullandı.

ÇATIŞMALAR

Sudan'ın başkenti Hartum'da ve çeşitli şehirlerde, 15 Nisan sabahı Sudan ordusu ile paramiliter HDK arasında silahlı çatışmalar başlamıştı.

Ordu ile HDK arasında "HDK'nin tamamen orduya katılmasını" öngören askeri güvenlik reformu konusunda son birkaç aydır yaşanan anlaşmazlık, sıcak çatışmaya dönüşmüştü.


Sudan Muhammed Hamdan Dagalu

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