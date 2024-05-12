Sudan’da hastane yakınına bomba düşmesi sonucu 2 çocuk öldü

Yayınlanma: 12.05.2024 - 17:34

Güncelleme: 12.05.2024 - 17:34

BBC’nin haberine göre, MSF’den yapılan açıklamada, Faşir'deki MSF destekli Babiker Nahar Çocuk Hastanesi'nin yakınına bomba düştüğü belirtildi.

Açıklamada, patlamanın şiddetiyle yoğun bakım ünitesinin çatısının çöktüğü ve burada tedavi gören iki çocuğun hayatını kaybettiği bildirildi.

Yaralıların da olduğu saldırının sorumluluğunu üstlenen olmadı.

Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK), iki aydır ordunun kontrolündeki Kuzey Darfur eyaletini ele geçirmek için eyaletin merkezi Faşir'i kuşatıyor.

SUDAN'DAKİ SAVAŞ

Sudan'da 30 yıl süren Ömer el Beşir iktidarının halk ayaklanmasıyla devrilmesi sonrası, sivillerin katılımıyla oluşturulan, hükümete karşı ortak darbe yapan ordu ile HDK arasındaki güç mücadelesi 1 yıldır sürüyor.

Nisan 2023'ün ortasında başlayan ve Sudan'ın 18 eyaletinden 10'unda devam eden savaşta ordu, kuzey ve doğudaki eyaletleri kontrol ederken, HDK, batı ve güney eyaletlerini ele geçirmeyi başarmıştı.

Savaşın bitirilmesi için başlatılan Suudi Arabistan ve ABD arabuluculuğundaki Cidde görüşmeleri, Mısır'ın öncülük ettiği Sudan'a komşu ülkeler barış girişimi, Doğu Afrika'da Hükümetler Arası Kalkınma Otoritesinin çabaları ve Bahreyn'in başkenti Manama'da yapılan görüşmeler sonuçsuz kalmıştı.

BM'ye göre, dünyanın en büyük yerinden edilme ve açlık krizinin yaşandığı Sudan'daki çatışmalar sonucu 15 binden fazla kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 8,5 milyon kişi yerinden edildi ve 25 milyondan fazla kişi insani yardıma muhtaç durumda.