Sudan'da kabile çatışması: Ölü sayısı 33’e yükseldi

17 Temmuz 2022 Pazar, 14:46

Sudan'da Hausa ile Berti kabileleri arasında bir çiftçinin öldürülmesi sonucu çıkan ve diğer bölgelere de yayılan çatışmalar sonrası çok sayıda asker bölgede konuşlandırılmıştı. Acil durum ilan edilen bölgenin Damazin ve Rusayris kentlerinde, 18.00-06.00 saatlerinde sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.

Sudan Sağlık Bakanlığı, 15 Temmuz'da başlayan çatışmalarda ölü sayısının 33’e yükseldiğini açıkladı.

Bakanlığın Facebook hesabından yapılan yazılı açıklamada, olaylarda şu ana kadar 33 kişinin hayatını kaybettiği, 108 kişinin yaralandığı belirtildi.

Mavi Nil Bölgesi Güvenlik Komitesi'nden dün yapılan yazılı açıklamada, çatışmalarda 31 kişinin öldüğü, 39 kişinin yaralandığı bildirilmişti.