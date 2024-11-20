Sudan'da kolera salgını tehlikeli boyutlara ulaştı

Sudan'da kolera salgını nedeniyle bin 72 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Sudan'da kolera salgını tehlikeli boyutlara ulaştı
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DHA
Yayınlanma: 20.11.2024 - 13:51

Sudan Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada son kolera epidemiyolojik raporuna göre, ülkede toplam vaka sayısının 38 bin 817’ye çıktığı kaydedildi.

Açıklamada, kolera salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının bin 72’ye yükseldiği, ülkede toplam dang humması vaka sayısının 7 bin 84’e ulaştığı ve 14 kişinin de dang hummasından yaşamını yitirdiği belirtildi.


Etiketler: #Sudan #kolera

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