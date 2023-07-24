Sudan'da sivil kargo uçağı düştü: 9 ölü
Sudan'da sivil kargo uçağının düşmesi sonucu 4'ü asker, 9 kişi yaşamını yitirdi.
Sudan ordusu, ülkenin doğusundaki Port Sudan Havalimanı'nda, Antonov tipi sivil kargo uçağının, kalkış sırasında düştüğünü ve 9 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
Ordudan yapılan açıklamada, "Bu akşam, Port Sudan Havalimanı'nda, Antonov tipi sivil kargo uçağı, kalkış sırasında teknik bir arıza sonucu düştü" ifadeleri yer aldı.
Kazada, 4'ü askeri personel olmak üzere, 9 kişinin yaşamını yitirdiği belirtilen açıklamada, bir çocuğun da sağ kurtulduğu aktarıldı.
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