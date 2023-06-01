Sudan'daki bombardımanda 17 kişi yaşamını yitirdi

Yayınlanma: 01.06.2023 - 10:47

Güncelleme: 01.06.2023 - 10:47

Sudan’da ordu ve paramiliter grup Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasındaki çatışmalar 47. günü geride bıraktı.

Sudan Doktorlar Sendikası'ndan yapılan açıklamada, başkentin güneyindeki Mayo bölgesine yönelik dünkü yoğun ve "kanlı" bombardıman sonucu 17 kişinin öldüğü, 36’sı ağır olmak üzere 106 kişinin yaralandığı bildirildi.

Açıklamada, Beşair Eğitim Hastanesinin yaralıların çokluğu ve sağlık personelinin yetersizliği nedeniyle müdahalede zorlandığı aktarıldı.

Hava sahası 15 Haziran’a kadar kapalı

Sudan Sivil Havacılık Otoritesi, insani yardım ve tahliye uçuşları haricinde hava sahasının kapatılması kararının 15 Haziran’a kadar uzatıldığını duyurdu.

Sudan hava sahası, nisan ayı ortasında ordu ve HDK arasında çıkan iç çatışmanın ardından düzenli hava trafiğine kapatılmıştı.

SUDAN'DA ORDU ILE HDK ARASINDAKI ÇATIŞMALAR

Ordu, bir zamanlar desteklediği ancak bağımsız ve paralel bir ordu gibi davranması nedeniyle tehdit olarak gördüğü HDK’nin, 2 yıl içerisinde tamamen orduya entegre edilmesini istemiş, HDK’nin ise sivil bir hükümetin ardından yaklaşık 10 yıla yayılan bir süreçte bunu kabul edebileceğini açıklamasıyla başlayan söz savaşı ve tırmanan gerginlik, 15 Nisan sabahı taraflar arasında başkent Hartum ve çeşitli şehirlerde silahlı çatışmaya dönüşmüştü.

2019’da darbeyle devrilen Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir döneminde Darfur'da isyancılara karşı savaşmak, sınırları korumak ve asayişi sağlamak amacıyla milis yapılanma şeklinde oluşturulan ve giderek daha bağımsız bir yapıya kavuşan HDK'nin on binlerce mensubu bulunuyor.

Ülke içinde bir milyondan fazla kişinin yerlerinden edildiğini belirten Birleşmiş Milletler, çatışmalar nedeniyle 300 bin kişinin de çevre ülkelere kaçtığını açıkladı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Sudan'da devam eden çatışmalar nedeniyle 850 kişinin yaşamını yitirdiğini, 5 bin 500 kişinin ise yaralandığını bildirdi.

Sudan'da tarafların 29 Mayıs'ta mevcut ateşkesi 5 gün daha uzatma kararına rağmen çatışmalar sürüyor.