Sudan'daki iç savaşta yeni gelişme: Televizyon binası ele geçirildi

Yayınlanma: 13.03.2024 - 08:58

Güncelleme: 13.03.2024 - 08:58

Sudan Ordusu, yaklaşık 11 aydır çatıştığı Hızlı Destek Kuvvetlerinin (HDK) kontrolündeki ulusal radyo ve televizyon binasını ele geçirdiğini duyurdu.

Ordudan yapılan açıklamada, "Silahlı Kuvvetleriniz, diğer düzenli kuvvetler ve onlarla omuz omuza veren halkımız, Sudan milletinin hafızası ve vicdanı olan Ulusal Radyo ve Televizyon Kurumunun binasını, (HDK Komutanı Muhammed Hamdan) Dagalu ailesinin terörist milislerinden ele geçirmeyi başarmıştır" ifadesi yer aldı.

Sudan ordusunun, son haftalarda başkent Hartum'un Umdurman kentindeki operasyonlarında ciddi ilerlemeler kaydettiği belirtiliyor.

BM'NİN ATEŞKES ÇAĞRISINA RAĞMEN ÇATIŞMALAR SÜRÜYOR

Ordu ile HDK arasında Nisan 2023 ortasında çatışmaların başladığı Sudan'da, uluslararası toplumdan gelen ateşkes çağrılarına rağmen taraflar arasında ramazan ayının ilk günlerinde birçok kentte çatışmalar yaşanmıştı.

Birleşmiş Milletlerin (BM) ramazanda ateşkes çağrısına rağmen Sudan Ordu Komutan Yardımcısı Korgeneral Yasir el-Ata, ramazanda ateşkes olmayacağını açıklamıştı.

HDK'nin başkent Hartum'un yanı sıra batıdaki Darfur ve Kurdufan eyaletleri ile ülkenin orta kesimindeki Beyaz Nil'de kontrol ettiği yerlerden çekilmesi durumunda bir ateşkes ya da müzakereden bahsedilebileceğini ifade eden Ata, Egemenlik Konseyi Başkanı ve Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan'ın kendisiyle bu konuda iletişim kuran taraflara "değeri, ahlakı ve dini olmayan bir grupla ateşkes olmayacağını" söylediğini kaydetmişti.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK) 10 Mart'ta, Sudan'da ramazan boyunca ateşkes yapılmasına ilişkin karar tasarısı kabul edilmişti.

HDK'den yapılan açıklamada da "Kutsal ramazan ayı boyunca Sudan'daki düşmanlıkların durdurulması çağrısında bulunan BMGK'nin kararını memnuniyetle karşılıyoruz" ifadesi kullanılmıştı.

Sudan Dışişleri Bakanlığı da BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in ramazan ayı boyunca ülkedeki "düşmanlıkları" durdurma çağrısını memnuniyetle karşıladığını açıklamıştı.

SUDAN'DAKİ İÇ SAVAŞ

Sudan'da Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan komutasındaki ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK), Aralık 2018'deki halk ayaklanması sonrasında yönetimi ele geçirip, yaklaşık 30 yıl iktidarda kalan Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'in Nisan 2019'da devrilmesinin ardından sivillerin katılımıyla oluşturulan hükümette yer almış, 2021'de ise sivil hükümete karşı birlikte darbe düzenlemişti.

Ordu ve HDK'nin, askeri ve güvenlik reformu kapsamında HDK'nin orduya entegrasyonu meselesinde anlaşmazlığa düşmesinin ardından 2023'ün nisan ayı ortasında iç savaş patlak vermişti.

Ülke o tarihten bu yana taraflar arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

BM'ye göre, dünyanın en büyük yerinden edilme krizinin yaşandığı Sudan'daki çatışmalar sonucu 13 binden fazla kişi hayatını kaybetti, 6 milyon kişi ülke içinde başka şehirlere, 1,7 milyon kişi çevre ülkelere kaçtı.