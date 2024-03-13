Romanya'da NATO kararı: Genel Sekreterliğe aday oldu

Yayınlanma: 13.03.2024 - 08:52

Güncelleme: 13.03.2024 - 08:52

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’in, Ukrayna’daki savaş nedeniyle 2 kez uzatılan görev süresinin 1 Ekim’de sona ermesine aylar kala Romanya Devlet Başkanı Klaus Iohannis, NATO Genel Sekreterliği için aday olduğunu açıkladı. Romanya’nın başkenti Bükreş’teki Cotroceni Sarayı’nda konuşan Iohannis, “NATO Genel Sekreterliği pozisyonu için yarışa katılmaya karar verdim” dedi.

ABD, İngiltere, Fransa ve Almanya’nın desteklerini açıkladığı Hollanda Başbakanı Mark Rutte’ye rakip olacak olan Iohannis, Doğu Avrupa ülkelerinin NATO liderliğinde daha güçlü bir şekilde temsil edilmeleri gerektiğini söyledi. Iohannis, "NATO’nun misyonuna ilişkin görünümünü yenilemesi gerektiğini düşünüyorum. Doğu Avrupa’nın NATO görüşmeleri ve kararlarına değerli katkıları mevcut. Bu bölgeden dengeli, güçlü ve etkili bir temsil ile İttifak, tüm üye ülkelerin ihtiyaç ve endişelerine cevap verebilecek en iyi kararları alabilecektir” dedi.

Romanya’nın NATO üyeliği üzerinden 20 sene geçtiğini ve ülkesinin savunmaya ayırdığı bütçenin gayri safi milli hasılasının yüzde 2,5’ine ulaştığını ifade eden Iohannis, “Romanya, NATO’nun tüm misyonlarına destek olmakta ve Balkanlar ile Karadeniz’in güvenliğine katkı sağlamaktadır. Ukrayna’yı da hiçbir ön şart olmaksızın destekliyoruz” dedi.

UKRAYNA’NIN RUSYA’YA KARŞI VERDİĞİ VAROLUŞ MÜCADELESİNİ KAZANACAĞI VAADİ

Romanya’nın bölgede istikrar ve güvenliğin direği haline geldiğini vurgulayan Iohannis, teklifini Romanya adına ve Romanya’nın gösterdiği performansa dayanarak yaptığını söyledi. Iohannis, bugün yayınlanan bir makalede, ise NATO’nun liderliğini kendisi üstlenmesi halinde Ukrayna’nın Rusya’ya karşı verdiği varoluş mücadelesini kazanacağı vaadinde bulunarak, Ukrayna’ya yardım etmenin NATO üyelerinin ahlaki, siyasi ve stratejik yükümlülükleri olduğunu belirtti.