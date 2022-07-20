Sudan'ın Mavi Nil Eyaleti'nde kabileler çatıştı: 105 ölü

20 Temmuz 2022 Çarşamba, 11:08

Sudan'ın Mavi Nil Eyaleti'nin Gisan bölgesinde bir çiftçinin öldürülmesinin ardından geçtiğimiz günlerde Hausa ile Berta kabileleri arasında eyaletin birçok bölgesinde çatışmalar çıkmıştı.

Daha sonra eyaletin diğer bölgelerine de yayılan çatışmalar onlarca ölüm ve yaralanmaya neden oldu ve binlerce sakini evlerini terk etmeye zorladı.

Mavi Nil Eyaleti Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık ve Salgın Kontrol Müdürlüğü Başkanı Ömer Adam Ömer yayınladığı açıklamada, "Bölgedeki kanlı olayların başlangıcından bu yana 105 kişi öldü, 225 kişi de yaralandı" dedi.

Ömer Adam Ömer, durumu ağır olan 20 yaralının tedavi edilmek üzere başkent Hartum'a nakledildiğini belirterek, çatışmalarda 8 bin 470 kişinin de yerinden edildiğini kaydetti.