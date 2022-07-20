Sudan'ın Mavi Nil Eyaleti'nde kabileler çatıştı: 105 ölü
Sudan'ın güneydoğusundaki Mavi Nil Eyaleti sağlık yetkilileri Salı günü, eyaletteki kabileler arası çatışmalarda ölenlerin sayısının 105'e yükseldiğini duyurdu
Sudan'ın Mavi Nil Eyaleti'nin Gisan bölgesinde bir çiftçinin öldürülmesinin ardından geçtiğimiz günlerde Hausa ile Berta kabileleri arasında eyaletin birçok bölgesinde çatışmalar çıkmıştı.
Daha sonra eyaletin diğer bölgelerine de yayılan çatışmalar onlarca ölüm ve yaralanmaya neden oldu ve binlerce sakini evlerini terk etmeye zorladı.
Mavi Nil Eyaleti Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık ve Salgın Kontrol Müdürlüğü Başkanı Ömer Adam Ömer yayınladığı açıklamada, "Bölgedeki kanlı olayların başlangıcından bu yana 105 kişi öldü, 225 kişi de yaralandı" dedi.
Ömer Adam Ömer, durumu ağır olan 20 yaralının tedavi edilmek üzere başkent Hartum'a nakledildiğini belirterek, çatışmalarda 8 bin 470 kişinin de yerinden edildiğini kaydetti.
Video Haberler
- İktidarın ekonomi modeline cari açıklı eleştiri
- Trafikte drift yaptı; Ehliyetine el konuldu
- 'Laf atma' kavgasında bıçaklandı: Durumu kritik
- Dolar/TL aralıktan beri en yüksek seviyede
- Büyükçekmece’de 'su samuru' sürprizi
- Yolda akıl almaz ihmal: Melik bebek feci şekilde öldü
- Kadıköy'de otomobil büfeye daldı
- 'En tepedekini indirecek biri var mı?'
- Babacan'dan 'HDP'yle işbirliği' açıklaması
- Bakanlık 'tırtıl'ı önemsemedi
En Çok Okunan Haberler
-
- Saray'da Kılıçdaroğlu telaşı
- Sedat Peker'den yeni görüntü
- 'Bilal Erdoğan'ın bu zirvede ne işi var?'
- 'Ah Canikli ah! Pişmanlığa hazır mısın?'
- İsmailağa'dan 'Cübbeli Ahmet' açıklaması
- THY'nin mavi uçağının sırrı
- Zafer Partisi'nde 'Alevilik' krizi
- İki il için uyarı: Sıcaklık 44 dereceyi görecek
- Adnan Oktarcılardan 'FETÖ' suçlaması
- Çekmeköy'de hareketlilik büyüyor