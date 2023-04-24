Sudanlı yetkili: Erdoğan, savaşan tarafları Ankara'da müzakereye çağırdı

Yayınlanma: 24.04.2023 - 09:58

Güncelleme: 24.04.2023 - 09:59

Sudan'da ordu ile Hızlı Destek Güçleri (RSF) arasında dokuz gündür devam eden askeri çatışmalar, başkent Hartum'un çeşitli bölgelerinde yer yer çatışmalara neden oldu.

Sudanlı bir diplomatik yetkili, Sudan Tribune'e yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sudanlı askeri liderlere müzakereleri Türkiye'de yapmalarını önerdiğini ileri sürdü.

Diplomatik yetkiliye göre, Erdoğan, son iki gün içinde Al-Burhan ve Hemetti ile yaptığı telefon görüşmelerinde Türkiye'nin savaşın sona ermesi için arabuluculuk yapma arzusunu iletti.

Yetkili, Erdoğan'ın Hızlı Destek Güçleri komutanına güvence vererek, Ankara'da doğrudan müzakerelere ev sahipliği yapmayı teklif ettiğini de öne sürdü.

İki liderin, Türkiye'nin önerisi konusundaki tutumları hakkında net bir bilginin olmadığı kaydedildi.

ORDU İLE HIZLI DESTEK GÜÇLERİ ARASINDA ÇATIŞMALAR

Sudan'ın başkenti Hartum ve diğer şehirlerde 15 Nisan sabahı ordu ile paramiliter HDK arasında silahlı çatışmalar başlamıştı.

Ordu ile HDK arasında "HDK'nin tamamen orduya katılmasını" öngören askeri güvenlik reformu konusunda son birkaç aydır yaşanan anlaşmazlık sıcak çatışmaya dönüşmüştü.

Sudan Dışişleri Bakanlığı, Egemenlik Konseyi Başkanı ve Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan'ın, orduyla çatışan HDK'nin feshedilmesi ve devlete karşı isyancı güç ilan edilmesi kararı aldığını, bu esasa göre davranılacağını bildirmişti.

Dünya Sağlık Örgütü'ne göre çatışmalarda 413 kişi hayatını kaybetti, 3 bin 551 kişi yaralandı.

HDK, bayramın ilk gününden itibaren 72 saatlik "insani" ateşkes uygulayacaklarını açıklamış, ordu da akşam saatlerinde uluslararası çevrelerin ateşkes çağrısına uyacağını duyurmuştu.