Papa Franciscus: Sudan'daki durum ne yazık ki vahim

Yayınlanma: 23.04.2023 - 14:48

Güncelleme: 23.04.2023 - 14:48

Papa Franciscus, Sudan'da şiddete son verilmesi gerektiğini belirterek, Sudan halkı için dua edilmesi çağrısını yineledi.

Franciscus, "Sudan'daki durum ne yazık ki vahim olmaya devam ediyor, bu nedenle bir kez daha şiddetin bir an önce sona erdirilmesi ve diyalog yolunun yeniden başlatılması çağrısında bulunuyorum. Herkesi Sudanlı kardeşlerimiz için dua etmeye davet ediyorum" dedi.

Franciscus, bir hafta önce de Sudan'daki durumla ilgili endişelerini dile getirmiş ve Sudan halkına olan yakınlığını belirterek, "Barış ve uyum yoluna geri dönmek için diyaloğun hakim olması" için dua çağrısında bulunmuştu.

SUDAN'DA NELER OLUYOR?

Sudan'ın başkenti Hartum ve diğer şehirlerde 15 Nisan sabahı ordu ile paramiliter HDK arasında silahlı çatışmalar başlamıştı.

Ordu ile HDK arasında "HDK'nin tamamen orduya katılmasını" öngören askeri güvenlik reformu konusunda son birkaç aydır yaşanan anlaşmazlık sıcak çatışmaya dönüşmüştü.

Sudan Dışişleri Bakanlığı, Egemenlik Konseyi Başkanı ve Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan'ın, orduyla çatışan HDK'nin feshedilmesi ve devlete karşı isyancı güç ilan edilmesi kararı aldığını, bu esasa göre davranılacağını bildirmişti.

Dünya Sağlık Örgütüne göre çatışmalarda 400'den fazla kişi hayatı kaybetti.

HDK, bayramın ilk gününden itibaren 72 saatlik "insani" ateşkes uygulayacaklarını açıklamış, ordu da akşam saatlerinde uluslararası çevrelerin ateşkes çağrısına uyacağını duyurmuştu.