Yayınlanma: 13.11.2023 - 18:21

Güncelleme: 13.11.2023 - 18:21

Filistin'e destek gösterilerine karşı tutumuyla tartışmalara neden olan İngiltere İçişleri Bakanı Suella Braverman görevinden alındı. Peki, Suella Braverman kimdir, kaç yaşında, nereli? Suella Braverman'ın görevi ne?

SUELLA BRAVERMAN KİMDİR?

Suella Braverman, 3 Nisan 1980’de Londra’da doğdu. 2015 yılından beri Muhafazakar Parti’nin Fareham milletvekilidir. 2020-2022 yılları arasında Boris Johnson hükümetinde İngiltere ve Galler Başsavcısı olarak görev yaptı. 2022 yılında iki kez İçişleri Bakanı olarak atanmış, ancak kısa süre sonra görevden alındı. Braverman, Brexit yanlısı bir siyasetçi olarak bilinmektedir.

Braverman, 1960'larda Kenya ve Mauritius'tan İngiltere'ye göç eden, her ikisi de Hint kökenli anne ve babanın çocuğu olarak doğdu. Annesi bir hemşire ve belediye meclis üyesiydi, babası bir konut derneği için çalıştı. Braverman, Mauritius'un eski İngiliz Yüksek Komiseri'nin yeğenidir. Kendisi Londra'da doğdu ve büyüdü. Daha sonra üniversite eğitimini için hukuk okumak üzere Cambridge Üniversitesi'e gitti. Fransa'daki Sorbonne Üniversitesi'nde burslu olarak hukuk yüksek lisansını tamamladı.

2018 yılında Başbakan Theresa May tarafından Avrupa Birliği'nden Ayrılıştan Sorumlu devlet bakanı olarak atandı. İrlanda Cumhuriyeti ile Kuzey İrlanda arasında gümrük kontrollerinin olmamasını kapsayan Kuzey İrlanda Protokolü'nü protesto etmek için bu görevinden ayrıldı. Şubat 2020 Kabine Değişikliği kapsamında Boris Johnson tarafından İngiltere ve Galler Başsavcısı olarak kabineye girdi.

SUELLA BRAVERMAN FİLİSTİNLİ GÖSTERİCİLERE NE DEDİ?

Suella Braverman'in İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarının ardından başlayan Filistin'e destek gösterilerine izin veren Londra polisini "taraf tutmakla" suçlaması üzerine başlayan gerginlik ülkenin gündeminde yer almıştı.

Braverman, Londra'da 14 Ekim'den bu yana her hafta düzenlenen Filistin ile dayanışma yürüyüşlerini "nefret yürüyüşü" olarak nitelendirmiş, polisi de Filistin eylemleri söz konusu olduğunda "çifte standart uygulamakla" itham etmişti.