Suikast girişiminde yeni detaylar... Trump hareket etmeseydi mermi nereye isabet edecekti?

Yayınlanma: 16.07.2024 - 11:03

Güncelleme: 16.07.2024 - 11:15

Cumartesi günü (13 Temmuz), ABD'nin eski başkanı Donald Trump, Butler, Pennsylvania'daki bir mitingde konuşma yaptığı sırada silah sesleri duyuldu. O sırada sahneden apar topar indirildi ve bir mermi Trump'ın sağ kulağının "üst kısmına" isabet etti.

Bir diyagram, Trump'un o an başını hafifçe çevirmemesi durumunda durumun nasıl farklı olabileceğini gösteriyor. Trump, olayın hemen ardından kendi sosyal medya platformu Truth Social'da yaşadıklarını anlattı: "Bir hışırtı sesi, silah sesleri duydum ve hemen ardından kurşunun derimi yırttığını hissettim. Çok kan aktı ve o anda ne olduğunu anladım. Tanrı Amerika'yı korusun!"

YAKIN TEHLİKE

Trump, atışların hemen öncesinde başını "hafifçe hareket ettirmesi" sayesinde hayatta kaldığını belirtti. NBC News'a konuşan bir miting katılımcısı olan Vanessa, "Trump, grafik hakkında konuşuyordu ve başını sağa çevirerek grafiği ekranda gösterdiği sırada kulağından sıyırdı" dedi.

Twitter'da Sovereign Brah adlı bir kullanıcı tarafından paylaşılan görüntü, iki kafayı ve beyinlerini gösteriyor.

Alt görüntüde, "Trump'un baş hareketiyle" merminin sağ kulağın üstünden sıyırdığı yolu gösterirken, üst görüntüde "Trump'un baş hareketi olmadan" merminin kafanın sağ üst kısmına ve beyne girdiği yol gösteriliyor.

Diyagramın adli bir yeniden yapılandırma olmadığı ve hareketin farkını tam olarak bilinmediği belirtiliyor, ancak Trump o an başını hafifçe hareket ettirdiği için "şansa veya Tanrı'ya" teşekkür ediyor.

Trump, Telegraph'a verdiği demeçte, "Gerçeklik yeni oturuyor. En inanılmaz şey, sadece başımı çevirmekle kalmayıp, tam zamanında ve doğru miktarda çevirmem oldu. Ölmem gerekiyordu, burada olmamam gerekiyordu" dedi.