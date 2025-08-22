Süleymaniye’de iç savaş: Talabani'ler birbirine girdi, muhalif kuzen tutuklandı

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) Süleymaniye kentini kontrol altında bulunduran Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) eski eş başkanı ve Kürdistan Halk Cephesi Partisi lideri Lahur Cengi’ye yönelik operasyon uzun süreli ağır çatışmalara yol açtı.

KYB’ye yakın medya organları, Cengi ve kardeşi Polad’ın gözaltına alındığını duyurdu. Sosyal medyada yayılan görüntülerde ise güvenlik güçlerinin Cengi’yi götürdüğü anlar yer aldı.

Lahur Talabany was arrested in Sulaimani after hours of clashes early Friday morning.



Lahur Talabany was arrested in Sulaimani after hours of clashes early Friday morning.

TÜRKİYE'DEN AÇIKLAMA

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Irak’ın Süleymaniye Şehrinde Yaşanan Gelişmeler Hakkında:



Süleymaniye şehrinde yaşanan gelişmeleri, Irak’ın istikrarı ve huzuru ile vatandaşlarımızın can güvenliği bakımından yakından takip ediyoruz.



Erbil Başkonsolosluğumuz tarafından ilgili yerel makamlar nezdinde girişimler… — Öncü Keçeli | Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü (@SpoxTR_MFA) August 22, 2025

ÇATIŞMALAR SAATLER SÜRDÜ

Yerel kaynaklar, Cuma sabahı itibarıyla Süleymaniye'ye tüm giriş ve çıkışların kapatıldığını ve şehirde sıkı güvenlik önlemleri uygulandığını duyurdu.

Kuzey Irak medya kaynaklarından edinilen bilgilere göre, operasyon sırasında Süleymaniye’de saatler süren silahlı çatışmalar yaşandı.

Görgü tanıkları kent üzerinde yoğun duman yükseldiğini aktardı. Sağlık kaynakları en az üç kişinin öldüğünü, 10 kişinin yaralandığını açıkladı. Yaralılar güvenlik eşliğinde bögedeki hastanelere sevk edildi.

Lahur ve Bafil Talabani

YAKALAMA KARARI

Süleymaniye Emniyet Komutanlığı, Irak Ceza Kanunu’nun 56. maddesi kapsamında Lahur Cengi hakkında yakalama kararı çıkarıldığını duyurdu. Karar, 21 Ağustos 2025’te (dün) Asayiş Soruşturma Mahkemesi tarafından verilmişti.

Kararın ardından güvenlik güçleri Cengi’nin evini kuşatma altına aldı. Ertesi sabah özel birlikler, komando güçleri ve KYB Asayişi, Cengi ile kardeşinin bulunduğu belirtilen Lalezar Oteli’ne operasyon düzenledi. Uzun süren çatışmaların ardından otel kontrol altına alındı ve çok sayıda kişi teslim oldu.

CENGİ'DEN 'SOKAĞA ÇIKIN' MESAJI

Operasyon sırasında Lahur Cengi video ve sesli mesajlar yayımladı. Videoda, “Ayakta duruyoruz ve ayakta öleceğiz. Bu belki de Kürdistan halkına son mesajımdır” ifadelerine yer verdi.

Ses kaydında, olan olaylardan kuzeni Bafil Talabani’yi sorumlu tutan Lahur Cengi, destekçilerini sokağa çıkmaya çağırdı.

Aynı sabah, KYB lideri Bafel Talabani’nin evinin yakınında iki drone saldırısı düzenlendiği iddia edildi. Bölgeden duman yükseldiği bildirildi, ancak güvenlik makamları olayı doğrulamadı.

BARZANİ'DEN 'HUKUK' ÇAĞRISI

Süleymaniye Valisi Heval Ebu Bekir: “Şiddet krizi derinleştirir, sivillerin güvenliği öncelik olmalı” dedi.

IKBY Başbakanı Mesrur Barzani ise mesajında, “Çatışmalar bölgesel istikrara tehdit. Sorunlar kanla değil hukuk yoluyla çözülmeli. Genç Kürtler iç çekişmelerin bedelini ödememeli” ifadelerine yer verdi.

ÇATIŞMANIN ARKA PLANI

Lahur Cengi, 2020–2021 arasında KYB’nin eş başkanlığını yürütmüş, kuzeni Bafil Talabani ile yaşadığı gerilim sonrası görevden alınmıştı. Görev döneminde, Terörle Mücadele Grubu (CTG) ve Zanyari istihbarat servisini yönetmişti.

2024’te kurduğu Halk Cephesi Partisi, Kuzey Irak Parlamentosu’nda iki sandalye kazanmıştı. Kuzey Irak medya kaynaklarına göre, partinin kurumsal gücü azalsa da Süleymaniye’de geniş bir destek tabanına sahip.