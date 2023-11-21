Sunak’ın Covid-19 görüşmesinde söyledikleri ortaya çıktı: 'Bırakın insanlar ölsün'

Yayınlanma: 21.11.2023 - 13:07

Güncelleme: 21.11.2023 - 13:09

İngiltere'de, Covid-19 pandemisi krizini nasıl ele aldığına ilişkin soruşturmada İngiltere Başbakanı Sunak'ın söyledikleri ortaya çıktı.

Reuters'ta yer alan haberde, Covid-19 pandemisi sırasında Ekonomi Bakanı olan Sunak'ın, hükümetin ikinci bir ulusal tecrit uygulamak yerine "insanların ölmesine izin vermesi" gerektiğini söylediği belirtildi.

Pandemi sırasında hükümetin baş bilimsel danışmanı olan Patrick Vallance'ın günlüğü soruşturma kapsamında incelendi. Vallance'ın 25 Ekim 2020'de yazılmış günlüğünde, Sunak için "Rishi insanların ölmesine izin vermenin sorun olmadığını düşünüyor. Tüm bunlar tam bir liderlik eksikliği gibi geliyor" ifadesi yer aldı.

Sunak'ın sözcüsü, ortaya çıkan ifadeler hakkında "Başbakan, her birine parça parça yanıt vermek yerine" soruşturmaya ifade verirken görüşlerini açıklayacağını söyledi.

Haberde, soruşturmanın İngiltere'de 220,000'den fazla insanın ölümüne neden olan koronavirüs salgınına hükümetin verdiği tepkiyi incelediği ve 2026 yazına kadar süreceği belirtildi.