Sunak ve Netanyahu'dan ortak açıklama: 'Yeni Naziler ve yeni IŞİD'

Yayınlanma: 19.10.2023 - 14:44

Güncelleme: 19.10.2023 - 14:51

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, bugün Kudüs'te bir araya geldi.

Sunak ve Netanyahu, yaptıkları görüşmenin ardından ortak bir basın toplantısı gerçekleştirdi.

Hamas'ın "yeni Naziler ve yeni IŞİD" olduğunu söyleyen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, savaşın "özgür dünya için bir savaş" olduğunu kaydetti. Netanyahu, savaşın iki güç arasında gerçekleştiğini ifade ederek şunları söyledi:

"Burada iki güç var. Biri İran'ın başını çektiği ve Ortadoğu'yu Orta Çağ'a geri döndürmek isteyen şeytani bir güç. Diğeri ise ilerleme ve insanlığın gücü"

Netanyahu, savaşın, "ülkesi ve dünya için en karanlık saat" olduğunu söyleyerek "Birlikte durmak ve kazanmak istiyoruz" dedi.

Netanyahu ayrıca, Hamas'ın 7 Ekim günü İsrail'e düzenlediği "Aksa tufanı" operasyonunu “Barışı genişletmenin eşiğindeydik ve bu hamleyi yok etmek bu eylemin nedenlerinden biriydi” sözleriyle yorumladı.

Son dönemde İsrail, başta Türkiye, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri olmak üzere bölgedeki bazı ülkelerle normalleşme adımları atmıştı.

"BURADA SİZİNLE BİRLİKTE DURMAKTAN GURUR DUYUYORUM"

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak ise "İsrail'in uluslararası hukuka uygun olarak kendini savunma hakkını desteklediğini" ve "Hamas'ın peşine düşeceğini" söyledi. Britanya Başbakanı, Hamas'ı "modern barbarlar" ve"gezegendeki en kötü canavar" olarak nitelendirdi.

Sunak, Netanyahu'ya "Sivillere zarar vermek isteyen Hamas teröristlerine karşı sivillere zarar vermemek için her türlü tedbiri aldığınızı biliyorum" dedi.

"Filistin halkının da Hamas'ın kurbanı olduğunu kabul ediyoruz" diyen Sunak, İsrail'in Gazze'ye insani yardım yollarını açma kararını memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi.

Sunak, sözlerini, "Bunu İsrail'in en karanlık saati olarak tanımladınız, o halde İsrail'in en karanlık saatinde dostunuz olarak burada sizinle birlikte durmaktan gurur duyuyorum. Sizinle ve halkınızla dayanışma içinde olacağız ve kazanmanızı da istiyoruz" ifadeleriyle sonlandırdı.