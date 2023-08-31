'Süper bakterileri' öldüren yeni antibiyotik keşfedildi

Yayınlanma: 31.08.2023 - 12:31

Güncelleme: 31.08.2023 - 12:32

Cell dergisinde 22 Ağustos'ta yayınlanan araştırma, bakterileri yeni yollarla öldüren yeni antibiyotiklere duyulan acil ihtiyacı ele alıyor.

Bilim insanları "clovibactin" adı verilen antibiyotiği, Kuzey Carolina'dan toprak örneklerinde topladıkları "Eleftheria terrae subspecies carolina" adlı bir bakteriden izole ettiler.

Hollanda'daki Utrecht Üniversitesi'nden biyokimyacı Markus Weingarth, Live Science'a yaptığı açıklamada, araştırmanın yakın zamana kadar kültürlenmesi zor olan bakteriler üzerinde çalışma vaadini de vurguladığını söyledi.

Weingarth "Clovibactin, daha önce laboratuvarda yetiştirilmemiş bakterilerin 'karanlık maddesi' dediğimiz şeyden gelen kimyasal olarak yeni bir antibiyotiktir. Hayvan modellerinde toksik değildir ve diğer ilaçlara direnç gösteren bakteriyel enfeksiyonları tedavi etmek için kullanılan, ancak bazı bakteri türlerine karşı etkisiz hale gelmeye başlayan altın standart antibiyotik vankomisinden daha iyi çalışır. Bugünlerde bulduğumuz antibiyotiklerin çoğu halihazırda var olan antibiyotiklere benziyor ve bu bir sorun, çünkü bakteriler bunlara karşı kolayca direnç geliştirebiliyor" dedi.

Weingarth, "E. terrae" alt türü "carolina"yı yetiştirmenin daha önce zor olduğunu, çünkü hayatta kalmak için büyüdüğü toprakta belirli besinlere ve simbiyotik mikroplara ihtiyaç duyduğunu söyledi.

Ancak araştırmacılar, bu zor mikrobu orijinal toprağında yetiştirmek için gereken koşulları yeniden yaratabilen bir cihaz geliştirdiler. Bu, Weingarth'ın ekibinin bakteriyi büyütmesini ve "clovibactin"i keşfetmesini sağladı.

"BAKTERİLER İLACA KARŞI BİR DİRENÇ GÖSTEREMEDİ"

Araştırmacılar, clovibactin'in, metisiline dirençli Staphylococcus aureus veya MRSA ve vankomisine dirençli Enterococcus faecalis adlı iki tehlikeli süper bakteriyi öldürebileceğini buldu.

MRSA, yaralar yoluyla veya ameliyat sırasında vücuda girdiğinde yaşamı tehdit eden enfeksiyonlara neden olurken, E. faecalis de idrar yolu enfeksiyonları da dahil olmak üzere çeşitli enfeksiyonlara neden olur.

Başka bir deneyde, bilim insanları S. aureus'u üç gün boyunca düşük seviyelerde klovibaktine maruz bıraktılar ve mikroplar, geliştirilen ilaca karşı direnç gösteremedi.

"BAKTERİ, ÖNÜNDEKİ ENGELLERİ AŞAMAZ"

Weingarth, bakterilerin hücre duvarlarını tahrip etmeden bu yapı taşlarını kolayca değiştiremedikleri için, klovibaktine karşı direnç geliştirmelerinin çok zor olacağını kaydederek, "Bakteri hedef noktalardan birini değiştirmeyi başarırsa, yine de ölür çünkü hala iki saldırı noktası daha vardır" dedi.

Weingarth, farelerde herhangi bir yan etki görülmemesine rağmen, antibiyotiğin ne kadar iyi çalıştığını ve güvenli olup olmadığını doğrulamak için insanlarda daha fazla çalışmaya ihtiyaç olduğunu belirterek, "Antibiyotik keşfi için acilen alternatif yaklaşımlara ihtiyacımız var ve bu yaratıcı ve heyecan verici yeni çalışma, alanı doğru yönde ilerletmeye yardımcı oluyor" diye konuştu.