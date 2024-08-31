Şüpheli genç gözaltında hayatını kaybetti... O ülkede emniyet müdürü görevden alındı!
İran'ın kuzeyindeki Lahican kentinde şüpheli gencin gözaltında ölümüyle ilgili soruşturma kapsamında emniyet müdürünün görevden alındığı bildirildi.
İran Polis Teşkilatının yazılı açıklamasında, Gilan eyaletine bağlı Lahican'da polisin gözaltına aldığı gencin gözaltında ölümüne ilişkin üst düzey uzmanlar tarafından soruşturma yürütüldüğü belirtildi.
"Muhammed Mirmusevi" adlı şüphelinin ölüm nedeninin kesin olarak belirlenmesi için adli tıp raporunun beklendiği kaydedilen açıklamada, polislerin performansı ve davranışları üzerinde yeterli denetimi yapmadığı tespit edilen kentte görevli emniyet müdürünün görevden alındığı bilgisi verildi.
Açıklamada Mirmusevi'nin ailesine taziyede bulunularak, soruşturmanın titizlikle yürütüldüğü vurgulandı.
NE OLMUŞTU?
İran'da 24 Ağustos'ta Muhammed Mirmusevi'nin bir olayla ilgili gözaltına alındıktan sonra öldüğü açıklanmıştı.
Sosyal medyada ölen kişiye ait olduğu iddia edilen görüntülerde işkence izleri dikkati çekmişti.
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Lahican kentinde olayın tüm boyutlarıyla soruşturulması için İçişleri Bakanı İskender Mumini'ye talimat vermişti.
Lahican Savcısı İbrahim Ensari de soruşturma kapsamında 5 polisin tutuklandığını bildirmişti.
En Çok Okunan Haberler
-
- 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda 'Haniye' saygısızlığı
- Dilruba tahliye edildi, annesi Cumhuriyet'e konuştu
- Merkez Bankası'ndan mevduat hamlesi!
- Özgür Özel'den Ali Yerlikaya'ya protokol çıkışı
- Reha Muhtar'dan kötü haber
- Galatasaray'ın Avrupa Ligi fikstürü açıklandı!
- CTE'den 'Dilruba Kayserilioğlu' açıklaması
- 'Röportajın doğruluğu kanıtlanmış oldu'
- Erdoğan'a hakarete ters kelepçe!
- Sağ olsun kırmamış, 24 saat geçmeden gelmiş