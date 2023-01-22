'Şüpheli' salgında 21 kişi öldü
Afganistan'da "şüpheli" salgın nedeniyle 21 kişi hayatını kaybetti.
Afganistan'ın kuzeydoğusundaki Badahşan vilayetinde "şüpheli" salgın nedeniyle 21 kişi yaşamını yitirdi.
Badahşan yerel yetkilileri, Vahan ilçesine bağlı Pamir bölgesinde sağlık ekiplerinin henüz tespit edemediği "şüpheli" bir salgının yayıldığını duyurdu.
Son iki haftada salgına yakalanan 21 kişinin hayatını kaybettiğini bildiren yetkililer, hastalığın tespiti için çalışmaların sürdüğünü belirtti.
Öte yandan Taliban hükümetinin Sağlık Bakanlığı, bölgeye sağlık ekiplerinin Tacikistan üzerinden ulaştığını kaydetti.
Badahşan'ın Çin, Pakistan ve Tacikistan sınırında bulunan Pamir bölgesinde Afganistan vatandaşı Kırgızlar yaşıyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- O fotoğrafı anlattı: 'Göründüğü gibi değil'
- WhatsApp'tan fotoğraf gönderenler dikkat!
- Erdoğan'ın mitinginde 'Sinan Ateş' isyanı
- Potada derbi günü!
- Kayahan'ın kızından ilginç 'Atatürk ve uzaylı' iddiası
- Fatih Tekke Trabzon'da bir ilki yaşayacak!
- Erdoğan'dan AKP'lilere azar!
- Artık kullanmak lüks olacak! İnternete dev zam
- Akşener'den Diyarbakır'da kucaklaşma mesajı
- Kılıçdaroğlu'nun sözlerine yeterli tepkiyi vermemişler