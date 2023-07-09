Suriye, BBC'nin basın akreditasyonunu iptal etti

Yayınlanma: 09.07.2023 - 17:37

Güncelleme: 09.07.2023 - 17:39

Suriye Enformasyon Bakanlığı, BBC'nin "profesyonel standartlara uymadığını" ifade etti.

Kısa süre önce yayımlanan bir BBC haberi, Captagon isimli bir amfetaminin ticareti ile Esad ailesinin bağlantısı olduğunu belirtiyordu.

BBC, haber için çeşitli kaynaklarla konuştuklarını ve tarafsız gazetecilik yaptıklarını ifade etti.

ABD, Britanya ve Avrupa Birliği, Suriye hükümetini Captagon üretimiyle suçladı ve Devlet Başkanı Beşar Esad'ı ticaretin önemli figürlerinden biri olarak listeledi. Şam ise suçlamaları reddediyor.

Suriye hükümeti, BBC ile ilgili kararında Captagon haberine atıfta bulunmadı. Raporda BBC'nin 2011'de başlayan iç savaştan bu yana "sübjektif ve sahte bilgiler sunduğu" iddia edildi.

Enformasyon Bakanlığı, BBC'nin "birden fazla defa" uyarıldığını ancak "yanıltıcı yayınlarını sürdürdüğünü" ifade etti.

BBC, Arap okuyucuları için "tarafsız haber sunmaya devam edeceğini" belirtti.