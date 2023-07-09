BBC'de skandal: 'Pedofili ve cinsel saldırı'

Yayınlanma: 09.07.2023 - 16:26

Güncelleme: 09.07.2023 - 16:28

BBC'nin ekran yüzlerinden birinin çocuklara cinsel istismar uyguladığı ve "cinsel içerikli fotoğraflar" için çok ciddi miktarlarda paralar ödediği ortaya çıktı.

The Sun gazetesinde yer alan habere göre, "tanınmış" bir BBC sunucusu, müstehcen görüntüler karşılığında 35 bin sterlinden (yaklaşık 1.1 milyon TL) fazla ödeme yapmak ile suçlandı. Haberde, sunucunun ve ödeme yapmaya başladığında 17 yaşında olan gencin kimliği belirtilmedi.

The Sun gazetesine açıklamalarda bulunan gencin annesi, çocuğunun telefonunda BBC sunucusunun iç çamaşırlarına kadar soyunmuş haldeki fotoğrafını görünce şoke olduğunu ve 19 Mayıs'ta BBC'ye şikayette bulunduğunu söyledi.

Çocuğunun şu anda 20 yaşında olduğunu belirten anne, şikayette bulunmadan önce "Onu televizyonda gördüğümde çok kötü oldum. BBC'deki bu adamı, çocuğumun hayatını mahvettiği için suçluyorum. Çocuğumun masumiyetini aldı. Çocuğumu öldürebilecek uyuşturucu için para verdi" ifadelerinde bulundu.

İsmi açıklanmayan annenin, BBC sunucusuna "para göndermeyi bırakması" için "yalvardığını" belirtti.

Sunucunun çocuğuna banka hesabı açtığını ve bu banka hesabına yüklü miktarlarda paraların yatırıldığını söyleyen anne, "Çok büyük meblağlar vardı. Bir keresinde, çocuğumun cinsel içerikli fotoğrafı için tek seferde 5 bin sterlin göndermiş. Toplamda 35 bin sterlinden fazla para, hesaba yatırılmış" dedi.

"Görüntülerdeki BBC sunucusu, kanepede oturuyordu ve çocuğumun sergileyeceği performansa hazırlanıyor gibiydi" ifadesinde bulunan anne, "Çocuğum, mutlu bir gençten ruh gibi dolaşan bağımlıya dönüştü" açıklamasında bulundu.

"İDDİALAR ÇOK CİDDİYE ALINIYOR"

BBC, The Sun gazetesinde yer alan habere ilişkin "Her türlü iddiayı çok ciddiye alıyoruz" ifadesinde bulunurken, olayın "soruşturmasının" başladığını açıkladı.

BBC sözcüsü, "Bu durumun bir parçası olarak, daha fazla araştırma veya inceleme gerektiren bilgiler alırsak, soruşturma için daha derin adımlar atacağız. Girişimlerimize yanıt alamazsak ya da daha fazla irtibat kuramazsak, soruşturmalarımızda ilerleme kaydetmemiz yavaşlayabilir ancak durmaz" ifadesinde bulundu.

BBC sözcüsü ayrıca, "Herhangi bir noktada, gazeteler de dahil olmak üzere, yeni bilgiler ortaya çıkar ya da sağlanırsa, iç süreçler doğrultusunda uygun şekilde hareket edilecektir" dedi.