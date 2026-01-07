Suriye'de çatışma tırmanıyor: Halep’te iki mahalle 'askerî bölge' ilan edildi

HTŞ kontrolündeki Suriye hükümetinin güvenlik güçleri, Halep kentindeki Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallelerini askerî bölge ilan etti. Şam yönetimi, sivillerin terör örgütü YPG/SDG unsurlarının bulunduğu noktalardan uzak durması çağrısında bulundu.

Güvenlik güçlerine bağlı Harekat Dairesi’nden yapılan açıklamada, Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallelerinde bulunan YPG/SDG’ye ait tüm askerî noktaların meşru hedef haline geldiği bildirildi.

Açıklamada, kararın SDG’nin Halep kentinin farklı bölgelerine yönelik saldırılarında sivillerin hedef alındığı ve çok sayıda can kaybının yaşandığı iddiaları üzerine alındığı belirtildi.

Harekat Dairesi, sivillerin güvenli şekilde bölgeden ayrılabilmesi için iki insani geçidin açıldığını duyurdu. Açıklamaya göre, Avarız Geçidi ve Zuhur Caddesi Geçidi saat 15.00’e kadar açık tutulacak.

Güvenlik güçleri, saat 15.00’ten itibaren Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallelerinin kapalı askerî bölge ilan edileceğini ve tam sokağa çıkma yasağı uygulanacağını bildirdi.

ÇATIŞMALAR YENİDEN ALEVLENDİ

Sabah saatlerinde Halep’te çatışmaların yeniden yoğunlaştığı bildirildi. Gece boyunca yaşanan karşılıklı bombardımanın ardından kentte tansiyon yükseldi.

SANA’nın aktardığına göre, güvenlik güçleri, SDG’nin Halep’teki Süryani Mahallesine yönelik saldırılarına karşılık olarak, Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallelerindeki ateş kaynaklarını hedef aldı.

Kastillo ve Şeyhan eksenlerinde çatışmaların yaşandığı bildirildi.

Gelişmelerle birlikte, Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahalleleri ile çevresindeki bölgelerden sivillerin çıkışı devam ediyor.

Suriye Sivil Savunma ekipleri, çatışmaların sürdüğü bölgelerde mahsur kalan ailelerin tahliyesi için çalışmalarını sürdürdüklerini, tahliye noktalarına ulaşan sivillerin güvenli bölgelere ve barınma merkezlerine yönlendirildiğini açıkladı.