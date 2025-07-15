Suriye'de gerilim tırmanıyor: İsrail'den Süveyda'ya hava saldırısı

İsrail’e ait bir savaş uçağı, Salı günü Suriye’nin güneyindeki Dürzi nüfusun ağırlıkta olduğu Süveyda vilayetini bombaladı.

Suriye devlet ajansı SANA, saldırıyı "İsrail işgal uçakları Süveyda kentini hedef aldı" ifadeleriyle duyurdu.

İsrail Ordu Radyosu ise, Süveyda kentine giren bir Suriye tankına İsrail ordusunun saldırı düzenlediğini bildirdi.

Olay, bölgedeki tansiyonun sadece yerel unsurlar arasında değil, devletler düzeyinde de tırmandığını gösteriyor.

Saldırının hemen öncesinde ise kentte yoğun çatışmalar yaşandı.

Suriye İçişleri Bakanlığı, Pazartesi günü Süveyda’da Bedevi aşiret üyeleri ile Dürzi milisler arasında çıkan silahlı çatışmalarda en az 30 kişinin hayatını kaybettiğini, yaklaşık 100 kişinin ise yaralandığını açıkladı.

Süveyda, Suriye’de 13 yıldır süren iç savaş boyunca görece istikrarlı kalmış az sayıda bölgeden biri olarak biliniyordu. Ancak son haftalarda yaşanan güvenlik boşluğu, yerel milisler ile aşiretler arasında intikam saldırılarını ve adam kaçırmaları tetikledi.

İsrail ise Süveyda’daki Dürzî toplumla etnik ve dini bağları gerekçe göstererek bölgedeki gelişmeleri yakından izliyor. Daha önce de benzer şekilde askeri müdahalelerde bulunmuştu.