Suriye'de ordu yeniden yapılanıyor: 'YPG/SDG ayrı bir başlık altında'

Suriye Savunma Bakanı Murhaf Ebu Kasra, küçük silahlı grupların orduya entegrasyonu için belirlenen sürenin Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütü YPG/SDG'yi kapsamadığını açıkladı.

Bu ayın başında devlet televizyonu El-İhbariye’ye konuşan Ebu Kasra, devlet güvenlik aygıtına henüz katılmamış küçük silahlı gruplara, silah bırakmaları ve Savunma Bakanlığı çatısı altına girmeleri için 10 günlük bir süre tanındığını duyurmuştu. Bu sürenin salı günü sona ereceği belirtilmişti.

Ebu Kasra, kararın “çeşitli vilayetlerde faaliyet gösteren küçük grupları” kapsadığını söyleyerek, “Savunma Bakanlığı ile görüşüp değerlendirilmeleri için onlara süre tanıdık. Bu sürecin sonunda entegrasyonu başlatacağız” dedi.

Ebu Kasra, açıklamasında tüm silahlı yapıların Savunma Bakanlığı’na bağlanması gerektiğini vurguladı.

“Hiçbir grubun Savunma Bakanlığı otoritesi dışında hareket etmesine izin verilmeyecek” diyen Ebu Kasra, yeni dönemde “ulusal askeri doktrine sahip bir ordu” inşa edeceklerini ifade etti.

Ordu ile halk arasındaki mesafeyi kapatmak istediklerini dile getiren bakan, ordunun yeniden yapılandırılmasının bu hedef doğrultusunda yürütüleceğini söyledi.

10 MART ANLAŞMASI

YPG/SDG'nin bu entegrasyon sürecinin dışında bırakılması ise Suriye'nin kuzeydoğusuna ilişkin yürürlükte olan özel bir anlaşmadan kaynaklandığı ifade edildi. Ebu Kasra, bu bölgenin “ayrı bir dosya” olduğunu belirtti.

Ebu Kasra’nın işaret ettiği dosyanın, geçici Devlet Başkanı Ahmed el-Şara ile YPG/SDG'nin sözde yöneticisi Mazlum Abdi arasında 10 Mart’ta imzalanan kapsamlı mutabakat olduğu belirtildi.

Mutabakat kapsamında “YPG/SDG’nin devlet aygıtına entegre edilmesi, Kürtlerin Suriye’nin ayrılmaz bir parçası olarak tanınması ve ülke genelinde kalıcı bir ateşkesin sağlanması” hedefliyor.

Anlaşma ayrıca, iç savaş nedeniyle yerlerinden edilmiş Suriyelilerin kendi şehirlerine geri dönüşünü de öngörüyor.